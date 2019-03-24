Gerçek dost!

Koca kurbanı kadının köpeği evin önünden ayrılmıyor. Antalya'da Nihal Işıldar (37) 16 Mart'ta tartıştığı eşi Özcan Işıldar (46) tarafından vurularak öldürüldü. Kadının, yaklaşık 11 aydır baktığı ve 'Tobias' ismini verdiği sokak köpeği, evin önünü terk etmiyor.
Henüz 37 yaşında olan Nihal Işıldar, kocası tarafından hunharca öldürüldü.
Köpeği mahalledeki çocuklar teselli ediyor. Komşuları, Işıldar'ın hayvanları çok sevdiğini belirterek, "Tobias ismini verdiği köpeğe 11 aydır sitenin bahçesinde bakıyordu. Nihal'in öldürüldüğü günden bu yana sitenin önünden gitmiyor" diyerek üzüntülerini dile getirdiler. Cinayetin ardından Antalya Kadın Platformu üyeleri Işıldar'ın öldürüldüğü evin kapısına çelenk bırakmıştı.
Özcan Işıldır, hala yakalanamadı.
Erdoğan ÖZTÜRK
Henüz 37 yaşında olan Nihal Işıldar, kocası tarafından hunharca öldürüldü.
Köpeği mahalledeki çocuklar teselli ediyor. Komşuları, Işıldar'ın hayvanları çok sevdiğini belirterek, "Tobias ismini verdiği köpeğe 11 aydır sitenin bahçesinde bakıyordu. Nihal'in öldürüldüğü günden bu yana sitenin önünden gitmiyor" diyerek üzüntülerini dile getirdiler. Cinayetin ardından Antalya Kadın Platformu üyeleri Işıldar'ın öldürüldüğü evin kapısına çelenk bırakmıştı.
Özcan Işıldır, hala yakalanamadı.
Erdoğan ÖZTÜRK
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