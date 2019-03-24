Bugünkü
Takvim

Gerçek dost!

’da genç kadın, tartıştığı kocası tarafından katledildi. Tobias ismini verdiği sokak köpeği, evin önünü terk etmiyor.

Gerçek dost!
Koca kurbanı kadının köpeği evin önünden ayrılmıyor. 'da (37) 16 Mart'ta tartıştığı eşi Özcan Işıldar (46) tarafından vurularak öldürüldü. Kadının, yaklaşık 11 aydır baktığı ve 'Tobias' ismini verdiği sokak köpeği, evin önünü terk etmiyor.



Henüz 37 yaşında olan Nihal Işıldar, kocası tarafından hunharca öldürüldü.

Köpeği mahalledeki çocuklar teselli ediyor. Komşuları, Işıldar'ın hayvanları çok sevdiğini belirterek, "Tobias ismini verdiği köpeğe 11 aydır sitenin bahçesinde bakıyordu. Nihal'in öldürüldüğü günden bu yana sitenin önünden gitmiyor" diyerek üzüntülerini dile getirdiler. ardından Antalya Kadın Platformu üyeleri Işıldar'ın öldürüldüğü evin kapısına çelenk bırakmıştı.



Özcan Işıldır, hala yakalanamadı.

Erdoğan ÖZTÜRK

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriGerçek dost!
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri