Türkiye, "enerji yükleme" bahanesiyle istismar edilen Ecem Karağaç'a (28) kilitlendi. Survivor yarışmasıyla ünlenen Ecem, sosyal medya üzerinden "Sana enerji yükleyeceğim" diyen İ.'nin teklifini kabul etti. Sözde uzman, "Enerji yükleme" bahanesiyle kandırdığı Ecem ile defalarca ilişkiye girdi. Dolandırıldığını anlayan genç kız, savcılığa gitti. Dava açan Ecem "Mağdurum" dedi. İ. ise suçlamaları reddetti.
"Bana iftira atıldı. Onunla sevgiliydik" dedi. Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili gözler uzmanlara çevrildi. Uzmanlar, kendilerini "enerji, terapist, şifacı" diye tanıtan kişilerin, sosyal medya üzerinden ulaştıkları insanların hayatıyla oynadığını bildirdi. "Enerji, terapi" gibi tıp dışı uygulamalarla insanların mağdur edildiği bildirildi. İstanbul Tabip Odası, Türk Psikologlar Derneği ve Türk Psikiyatri Dern, vatandaşları ikaz etti: "Tüm binların bilimsel geçerliliği yok. Bunlara inanmayın ve bilimsel olmayan uygulamalara asla başvurmayın."
"Bana iftira atıldı. Onunla sevgiliydik" dedi. Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili gözler uzmanlara çevrildi. Uzmanlar, kendilerini "enerji, terapist, şifacı" diye tanıtan kişilerin, sosyal medya üzerinden ulaştıkları insanların hayatıyla oynadığını bildirdi. "Enerji, terapi" gibi tıp dışı uygulamalarla insanların mağdur edildiği bildirildi. İstanbul Tabip Odası, Türk Psikologlar Derneği ve Türk Psikiyatri Dern, vatandaşları ikaz etti: "Tüm binların bilimsel geçerliliği yok. Bunlara inanmayın ve bilimsel olmayan uygulamalara asla başvurmayın."
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