Kahraman baba oğlunu kurtardı, kendisi boğuldu. Üzücü olay dün Adana'da yaşandı. Tarlalarda işçi olarak çalışarak geçimini sağlayan 7 çocuk babası Ahmet Tabar (47), oğlu Musa Tabar (7) ile elektrikli bisikletle lahana toplamaya gitti. Baba-oğul sulama kanalına düştü. Kolu kırılan baba, oğlunu kanalın kenarına çıkartmayı başardı ancak kendisi akıntıya kapılarak gözden kayboldu.
Can- Kur ve su altı polisi Tabar'ı arama çalışmalarına başladı. Kahraman babanın cansız bedeni akıntıya kapıldığı bölgeden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulundu. Acı olayı duyan yakınları yasa boğuldu.
Musa Tabar tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi.
ZİYA RAMOĞLU
- Yaşam
- 24.03.2019
- Gazete
Baba hareket!
Adana’da devrilen elektrikli bisikletten oğluyla kanala düşen baba, çoğunu kurtardı. Kendisi akıntıya kapıldı...
Kahraman baba oğlunu kurtardı, kendisi boğuldu. Üzücü olay dün Adana'da yaşandı. Tarlalarda işçi olarak çalışarak geçimini sağlayan 7 çocuk babası Ahmet Tabar (47), oğlu Musa Tabar (7) ile elektrikli bisikletle lahana toplamaya gitti. Baba-oğul sulama kanalına düştü. Kolu kırılan baba, oğlunu kanalın kenarına çıkartmayı başardı ancak kendisi akıntıya kapılarak gözden kayboldu.
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