Bugünkü
Takvim

Baba hareket!

’da devrilen ten oğluyla kanala düşen baba, çoğunu kurtardı. Kendisi akıntıya kapıldı...

Baba hareket!

Kahraman baba oğlunu kurtardı, kendisi boğuldu. Üzücü olay dün 'da yaşandı. Tarlalarda işçi olarak çalışarak geçimini sağlayan 7 çocuk babası Ahmet Tabar (47), oğlu Musa Tabar (7) ile le lahana toplamaya gitti. Baba-oğul sulama kanalına düştü. Kolu kırılan baba, oğlunu kanalın kenarına çıkartmayı başardı ancak kendisi akıntıya kapılarak gözden kayboldu.





Can- Kur ve su altı polisi Tabar'ı arama çalışmalarına başladı. Kahraman babanın cansız bedeni akıntıya kapıldığı bölgeden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulundu. Acı olayı duyan yakınları yasa boğuldu.



tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi.


ZİYA RAMOĞLU

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriBaba hareket!
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri