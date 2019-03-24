Baba hareket!

Kahraman baba oğlunu kurtardı, kendisi boğuldu. Üzücü olay dün Adana'da yaşandı. Tarlalarda işçi olarak çalışarak geçimini sağlayan 7 çocuk babası Ahmet Tabar (47), oğlu Musa Tabar (7) ile elektrikli bisikletle lahana toplamaya gitti. Baba-oğul sulama kanalına düştü. Kolu kırılan baba, oğlunu kanalın kenarına çıkartmayı başardı ancak kendisi akıntıya kapılarak gözden kayboldu.











Can- Kur ve su altı polisi Tabar'ı arama çalışmalarına başladı. Kahraman babanın cansız bedeni akıntıya kapıldığı bölgeden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulundu. Acı olayı duyan yakınları yasa boğuldu.







Musa Tabar tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi.





ZİYA RAMOĞLU