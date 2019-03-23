Genç adam, 5 ayda verdiği kilolarla bambaşka bir görünüme girdi. Van'da yaşayan Emrullah Caniş (35), kilolarına dur diyemedi. 122 kiloya kadar çıkan Emrullah Caniş'de tansiyon, kolesterol, diyabet ve karaciğer yağlanması hastalıkları kendini gösterdi. Duruma üzülen genç adam, zayıflamaya karar verdi. Yaptığı sıkı bir diyetle 5 ayda 50 kilo veren ve 72 kiloya düşen genç adamın tüm hastalıkları iyileşti. "Benim için artık hayat yeni başladı. Yeniden doğmuş gibiyim. Kilo vermek isteyenlere de şunu tavsiye ediyorum. Bir uzman eşliğinde kilo vermeye başlasınlar" dedi.
- Yaşam
- 23.03.2019
- Gazete
Van'da yaşayan Emrullah Caniş 50 kilo verdi, hastalıklarından kurtuldu
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