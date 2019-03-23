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Van'da yaşayan 50 kilo verdi, hastalıklarından kurtuldu

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Genç adam, 5 ayda verdiği kilolarla bambaşka bir görünüme girdi. Van'da yaşayan (35), kilolarına dur diyemedi. 122 kiloya kadar çıkan Emrullah Caniş'de tansiyon, kolesterol, diyabet ve karaciğer yağlanması hastalıkları kendini gösterdi. Duruma üzülen genç adam, zayıflamaya karar verdi. Yaptığı sıkı bir diyetle 5 ayda 50 kilo veren ve 72 kiloya düşen genç adamın tüm hastalıkları iyileşti. "Benim için artık hayat yeni başladı. Yeniden doğmuş gibiyim. Kilo vermek isteyenlere de şunu tavsiye ediyorum. Bir uzman eşliğinde kilo vermeye başlasınlar" dedi.

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