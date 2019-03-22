Kontrolden çıkan otobüs dehşet saçtı. Kaza dün İstanbul Beyazıt'ta meydana geldi. Özel halk otobüsü sürücüsü Yüksel Kostuk, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araçları ve insanları ezdi. Ortalık adeta savaş alanına döndü. 3 kişi yaralandı. 65 yaşındaki Çin vatandaşı Cuichan Zhou ve İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Mine Sarsağ Gümüş hastaneye kaldırıldı.
İki ayağı koptuğu öğrenilen Gümüş'ün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kostuk'un araçta sıkıntı oluştuğunu ve kontrolü kaybettiğini söylediği belirtildi. Bir görgü tanığı, "Otobüs insanları eze eze yukarı çıkıyordu. Çinli turist kafilesi vardı. Önce bir turiste çarptı daha sonra biraz yukarıda başka bir kadına. Yukarıda manevra yaparak aşağıya indi" dedi. Yaralanan yolculardan biri, şoförün kaza öncesi durakta bir otobüsün sürücüsü ile tartıştığını öne sürdü.
İki bacağı kopan Mine Sarsağ Gümüş'ün durumu ağır.
İki ayağı koptuğu öğrenilen Gümüş'ün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kostuk'un araçta sıkıntı oluştuğunu ve kontrolü kaybettiğini söylediği belirtildi. Bir görgü tanığı, "Otobüs insanları eze eze yukarı çıkıyordu. Çinli turist kafilesi vardı. Önce bir turiste çarptı daha sonra biraz yukarıda başka bir kadına. Yukarıda manevra yaparak aşağıya indi" dedi. Yaralanan yolculardan biri, şoförün kaza öncesi durakta bir otobüsün sürücüsü ile tartıştığını öne sürdü.
İki bacağı kopan Mine Sarsağ Gümüş'ün durumu ağır.
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