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Listesiyle dikkat çeken Kadıköylü muhtar Ayman: Neden şaşırdınız, burası hep böyle

Entel muhtar
31 Mart seçimlerine sayılı günler kaldı. 'un Kadıköy İlçesi'nde yeniden muhtar olmak için kolları sıvayan Caferağa Mahallesi Muhtarı Zeynep Ayman, farkını ortaya çıkarttı. Ayman'ın, "Caferağa için hep birlikte adayız" sloganıyla hazırlanan 'ihtiyar heyeti' broşürü, büyük ilgi topladı. Ayman tarafından hazırlanan broşürde; ünlü yazar 'den Opera Sanatçısı Anais Martin'e, Karikatürist 'den Mimar 'a kadar önemli isimler aza heyeti arasında yer aldı. Ezbebozan listesiyle sosyal medyada çok konuşulan entel muhtar, "Neden şaşırdınız? Burası hep böyle. Bu liste geçen yıl da böyleydi" ifadelerini kullandı.

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