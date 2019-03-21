31 Mart seçimlerine sayılı günler kaldı. İstanbul'un Kadıköy İlçesi'nde yeniden muhtar olmak için kolları sıvayan Caferağa Mahallesi Muhtarı Zeynep Ayman, farkını ortaya çıkarttı. Ayman'ın, "Caferağa için hep birlikte adayız" sloganıyla hazırlanan 'ihtiyar heyeti' broşürü, sosyal medyada büyük ilgi topladı. Ayman tarafından hazırlanan broşürde; ünlü yazar Buket Uzuner'den Opera Sanatçısı Anais Martin'e, Karikatürist İzel Rozental'den Mimar Mehmet Bozkurt'a kadar önemli isimler aza heyeti arasında yer aldı. Ezbebozan listesiyle sosyal medyada çok konuşulan entel muhtar, "Neden şaşırdınız? Burası hep böyle. Bu liste geçen yıl da böyleydi" ifadelerini kullandı.
- Yaşam
- 21.03.2019
- Gazete
Listesiyle dikkat çeken Kadıköylü muhtar Ayman: Neden şaşırdınız, burası hep böyle
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