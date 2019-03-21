Manisa'da Kerem-Hatice Sezer çiftinin oğlu Kaan Can, 2 aylıkken kasık fıtığı ameliyatı geçirdi. Sıra sünnete geldi. Ancak aile ameliyat sırasında oğullarının sol yumurtalığının da alındığını öğrendi. Doktoru ve hastaneyi şikayet etti
- Yaşam
- 21.03.2019
- Gazete
Ameliyatta yanlışlıkla tek testisini aldılar
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