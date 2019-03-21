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Ameliyatta yanlışlıkla tek testisini aldılar

Ameliyatta yanlışlıkla tek testisini aldılar
'da Kerem-Hatice Sezer çiftinin oğlu Kaan Can, 2 aylıkken kasık fıtığı ameliyatı geçirdi. Sıra sünnete geldi. Ancak aile ameliyat sırasında oğullarının sol yumurtalığının da alındığını öğrendi. Doktoru ve hastaneyi şikayet etti

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