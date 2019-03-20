İstanbul'da "aşk cinneti"

Yasak aşk, kanlı bitti. Olayın yaşandığı yer İstanbul'un Esenyurt İlçesi'ydi. Evli bir çocuk babası 30 yaşındaki Atilla A., bir yıl önce eşinden ayrılan Özlem S.'ye gönül verdi! İddiaya göre Özlem S., cumartesi günü arkadaşlarıyla birlikte bir gece kulübüne eğlenmeye gitti. Mekana daha sonra Atilla A. geldi. Gece boyunca eğlenen dört kişi, daha sonra Esenyurt'taki siteye gitti. İkilinin arkadaşları eve çıkarken Atilla A. ile Özlem S. bir süre arabada kalıp sohbet etti. Ancak bir süre sonra bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başlayan ikili arasındaki kavga alevlendi. Atilla A., önce sevgilisini başından vurdu, ardından intihar etti. Kısa süre sonra otoparka inen ve iki sevgilinin cansız bedenleriyle karşılaşan arkadaşları, polise haber verdi. Özlem S.'nin arkadaşı polise verdiği ifadede, "Hep beraber Beylikdüzü'de eğlenmeye gittik. Siteye geldiğimizde Atilla A., Özlem S. ile biraz konuşacağını söyleyip bizi eve gönderdi. Bir süre arkadaşlarımıza ulaşamayınca otoparka indik. İkisini de kanlar içinde görünce şok yaşadık" dedi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
YUNUS EMRE KAVAK
YUNUS EMRE KAVAK
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