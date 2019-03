'Doğa'l sonuç!

İstanbul Aile Mahkemesi'ne açılan davaya göre 5 yıl önce evlenen Rachel Joy Leonard ile Özgür Can Leonard 'ın 3 çocukları oldu. Eşinin iddiasına göre Özgür Can Leonard, evlendikleri ilk günden beri İsa peygamberin yaşadığı dönemin adetleriyle evliliğini sürdürmek istedi. Kocanın 'doğa'l hayat isteğiyle yaşamak istemesi, 27 yaşındaki Rachel Joy Leonard'ın bu şartlar altında yaşamasını zorlaştırdı. Genç anne, bir süre elektriği bile bulunmayan şartlar altında yaşadı. Bir süre sonra elektriği kullanmaya başlasa bile kocası, evde çamaşır ve bulaşık makinesi gibi aletlerin doğal hayata aykırı olduğu düşüncesiyle alımını engelledi. Rachel Joy, 1000 lira tedbir nafakası ile 3 çocuk için 900 lira iştirak nafakası istedi. Özgür Can Leonard ise eşinin tüm iddialarının gerçek dışı olduğunu belirtti. Mahkeme çiftin boşanmasına karar verdi.Rachel Joy Leonard​ALİ OKTAY