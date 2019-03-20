Ankapark "Wonderland Eurasia" ismiyle 20 Mart'ta açılıyor. Avrupa'nın en büyük tema parkı olma özelliğini taşıyan Ankapark, "Wonderland Eurasia" adıyla 20 Mart Çarşamba günü kapılarını açacak. Her yaştan ziyaretçinin ve ailelerin eğlenmesi ve hoşça vakit geçirebilmesi için hazırlanan eğlence ünitelerini Başkan Erdoğan'ın katılımıyla vatandaşların hizmetine sunulacak.

ANKAPARK GİRİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

"Yetişkin ve çocuk günlük giriş 25 TL, günlük limitsiz giriş 150 TL, günlük limitsiz VİP giriş 190 TL, yıllık limitsiz 950 TL, yıllık limitsiz VİP bin 250 TL, VİP tur 750 TL, oyuncaklar için hızlı geçişler 50 TL, 4 kişilik aile için günlük giriş 80 TL, 5 kişilik aile için 94 TL, 6 kişilik aile için 100 TL, (0-2) yaş geçişleri ise ücretsiz." Yıllık yerli ve yabancı 5 milyon kişinin ziyaret etmesinin beklendiği 1 milyon 300 bin metrekarelik alanda kurulu tema parkta 2 bin 117 eğlence ünitesi, 6 bin 800 kapasiteli açık ve kapalı otopark, dünyanın en fazla burguya sahip 14 adet Roller Coaster, 2 milyondan fazla bitki ve ağaç türü bulunuyor.

12 tematik bölümden oluşan tema parkta Türkiye'nin en yüksek bot kulesi olan Wind Riders, 75 metrelik dev kule 'Abyssto The Underworld', Avrupa'nın en büyüğü olan ve 50 metre yükselebilen 100 kişilik Uçan Ada, simülasyonla uçuş keyfi sunan 26 metrelik dev küre ekranda 100 kişilik Uçan Tiyatro, Türkiye'de tasarlanan Dijital Dark Ride ve Zelzele, Lav Macerası, Otorobot, Türkiye'nin en büyük "MD Çok Boyutlu Sinema", buz mağarası, lazer arenası, 207 metre genişliğinde müzik ve ışıklı su dansı, 5 bin metre uzunluğunda Kara Tren Parkuru yer alıyor.

Bir günde gezmek imkansız"

Her yaştan ziyaretçinin ve ailelerin eğlenmesi ve hoşça vakit geçirebilmesi için hazırlanan eğlence ünitelerinin unutulmaz anılara da ev sahipliği yapacağına dikkati çeken Wonderland Eurasia Genel Müdürü Cem Uzan, Wonderland Eurasia'nın nostalji kadar hayal dünyasına kaçışı, botanik çeşitliliği ile ayrıca özel ve ilginç bir dünyanın içinde yeni heyecanlar yaşatacağını vurguladı.

Wonderland Eurasia'yı bir günde gezmenin neredeyse imkansız olduğuna değinen Uzan, "Bu doğrultuda yerli ve yabancı misafirlerin konaklama ihtiyaçlarını karşılayabilmek için Crowne Plaza da park bünyesine dahil edildi." ifadelerini kullandı.

ANKAPARK SAAT KAÇTA AÇILIYOR-KAPANIYOR

Ziyaretçiler giriş ücretlerini ödedikten sonra tema park içinde eğlence ünitelerinden daha fazla yararlanmak isterlerse kart dolum noktalarından kartlarına dolum da yapabilecek. Kış aylarında 10.00-22.00 saatleri arasında açık olacak Tema Park'ın, Yaz aylarında açılış ve kapanış saatleri değişiklik gösterecek.