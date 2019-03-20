ORC Araştırma şirketinin İstanbul, Ankara, Adana, Antalya için yaptığı anketlere göre; İstanbul'da Binali Yıldırım, Antalya'da Menderes Türel kazanıyor. Ankara'da ise kararsız oyların dağılmasının ardından Mehmet Özhaseki yüzde 49.2 Mansur Yavaş yüzde 47.9 oranına ulaşıyor. İşte 31 Mart yerel seçim İstanbul, Ankara, Antalya, Adana il il anket sonuçları son dakika hangi ilde hangi parti önde? İşte en son haberler ve en son oy oranları

İSTANBUL, İZMİR, ANTALYA ANKET SONUÇLARI…

ORC Araştırma Şirketi, 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala İstanbul, İzmir, Antalya illerini kapsayan araştırmasının sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

İSTANBUL SEÇİM ANKETİ SONUÇLARINDA BİNALİ YILDIRIM ÖNDE

Yapılan araştırmaya göre; Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun yarıştığı İstanbul'da, aradaki fark 4 puanın üzerinde. Ankete katılanların yüzde 50,9'u tercihini Binali Yıldırım'dan yana kullanırken, Ekrem İmamoğlu'nu tercih edenlerin sayısı yüzde 46,6 olarak belirlendi.

ANTALYA 'TÜREL' DİYOR

Bir dönem CHP'nin kalesi olarak gösterilen, ancak 2014 yerel seçimlerinde AK Parti'nin kazandığı Antalya'da yine Menderes Türel seçim yarışını önde götürüyor. Antalya son seçim anketine göre Menderes Türel yüzde 48.9 ile önde.

MEHMET ÖZHASEKİ ANKARA'DA 49.2 İLE ÖNDE

Kararsız oyların dağılmasının ardından Mehmet Özhaseki yüzde 49.2 Mansur Yavaş yüzde 47.9 oranına ulaşıyor.

Anket şirketi yetkilileri kararsızların oranının azalmasıyla Özhaseki'nin oylarının daha da artacağı ve farkın açılacağı yönünde görüş bildiriyor.

ADANA'DA CUMHUR İTTİFAKI FARK ATTI

2014 yerel seçimlerinde MHP'nin yüzde 33'lük oy oranıyla ipi göğüslediği Adana'da MHP Adayı Hüseyin Sözlü yarışı farklı önde götürüyor

EMAX ARAŞTIRMA ŞİRKETİ DE SONUÇLARI AÇIKLADI

EMAX Araştırma Şirketi, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçimi öncesi İstanbul, Ankara ve İzmir'de yapılan anket sonuçlarını paylaştı.

İSTANBUL VE ANKARA'DA CUMHUR İTTİFAKI

Anket çalışmasında AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki önde gözüküyor.

Araştırmada, vatandaşa 'Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verecekleri' soruldu. Yüzde 45,7'lik kesim AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım, yüzde 42,4'lük kesim CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu dedi..

'Bugün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verecekleri' sorulan vatandaşlardan yüzde 44,3'lük kesim AK Parti'nin adayı Mehmet Özhaseki, yüzde 43,5'lik kesim ise 'CHP'nin adayı Mansur Yavaş' dedi..

YEREL SEÇİMLERDE SEÇMEN SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

YSK'nin 31 Mart 2019'da yapılacak mahalli idareler seçimi için hazırladığı seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıktı. Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), mahalli idareler seçimi için bugün askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listeleri 17 Ocak Perşembe günü saat 17.00'ye kadar askıda kalacak.

YSK'nin 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçimi için hazırladığı seçim takvimi işliyor.

Buna göre, adres değişikliğinde bulunmak isteyen seçmenlerin ilgili nüfus müdürlüğüne adres beyan formu ile birlikte elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noter tasdikli kira sözleşmesi gibi belgelerden birisi ile başvurarak nüfus müdürlüğünce tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim etmeleri gerekiyor.

2019 YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?

YSK: 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin birinci fıkrasında yer alan; "Mahalli idareler seçimleri beş yılda bir yapılır. Her seçim döneminin beşinci yılındaki 1 Ocak günü seçimin başlangıç tarihidir.

Aynı yılın Mart ayının son Pazar günü oy verme günüdür." hükmüne istinaden, mahalli idareler seçimleri 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacaktır.