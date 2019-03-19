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Uçan lı!

Tüm yurtta havalar ısındı. ’da ‘ölümüne serinlik’ sezonu açıldı. Gençler, tehlikeye aldırmadan ’nin serin sularına atladı. Eğlencenin tadını çıkardı...

Uçan Adanalı!
Adana'da havaların ısınmasını fırsat bilen bir grup genç, boğulma tehlikesine rağmen 'nde serinledi. İlkbaharın gelmesiyle yurdun bazı bölgelerinde karla mücadele devam ederken, hava sıcaklığı Adana'da 20 dereceye ulaştı.



Seyhan ilçesindeki 'ta vatandaşlar güneşin tadını çıkarırken, bazı gençler ise tehlikeye aldırış etmeden kendilerini Seyhan Nehri'nin sularına bıraktı. Suyun soğuk olmadığını öne süren gençler, yüzme bildikleri için boğulma tehlikesi de yaşamadıklarını söyledi.

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