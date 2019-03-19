Sokak savaşları

Silahlı saldırı dehşeti güvenlik kameralarına yansıdı. Olay cumartesi günü İstanbul Esenyurt'ta yaşandı. Uyuşturucu satıcısı 4 kişi, sokağı bastı. Yoldan geçenlerin üzerine ateş açtı. Mahalleli de silahlandı. Çatışma çıktı. Şüpheliler kaçmaya başladı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, bazı evlerin camları kırıldı. Emniyet güçleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı, Bir kadın, "Salondaydım. Çocuklarım burada yatağın üzerinde oturuyorlardı. Birden sokaktan pat pat diye sesler gelince cama çıktım. Sokakta çatışma vardı. "Her zaman olan bir şey" dedi.
- Yaşam
- 19.03.2019
- Gazete
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