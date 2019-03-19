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Sokak savaşları

’da torbacılar, araçla gittikleri mahallede terör estirdi. Yoldan geçenlere ateş etti. Vatandaşlar da silah ve sopalarla karşılık verdi. O anlar kameralara kaydedildi.

Sokak savaşları
Silahlı saldırı dehşeti güvenlik kameralarına yansıdı. Olay cumartesi günü Esenyurt'ta yaşandı. satıcısı 4 kişi, sokağı bastı. Yoldan geçenlerin üzerine ateş açtı. Mahalleli de silahlandı. Çatışma çıktı. Şüpheliler kaçmaya başladı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, bazı evlerin camları kırıldı. Emniyet güçleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı, Bir kadın, "Salondaydım. Çocuklarım burada yatağın üzerinde oturuyorlardı. Birden sokaktan pat pat diye sesler gelince cama çıktım. Sokakta çatışma vardı. "Her zaman olan bir şey" dedi.

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