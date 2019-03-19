Denizli'den ticaret yapmak amacıyla geçen yıl Fildişi Sahili'ne gidip, yerleşen işadamı Hikmet Kara (46) ve oğlu Ali Kara (25), sinek ısırmasına bağlı sıtmaya yakalandı. Baba, tedavi altına alındı. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. ailesiyle birlikte Türkiye'ye dönen Ali Kara, belirtilerin devam etmesi üzerine hastanede gözetim altına alındı. Büyük hayallerle gittikleri Fildişi Sahili'nde babasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını belirten genç adam, "Babamı kaybettik. Biz de Türkiye'ye döndük. Ancak hastalık yeniden nüksetti. Şu an gözetim altında tutuluyorum. Babamın cenazesi, işlemlerin tamamlanmasının ardından yarın Türkiye'ye gönderilecek" diye konuştu. Fildişi Sahili'nde eşinin tedavisinin tam olarak yapılmadığını ileri süren Meryem Kara, "Ailemizde sadece eşim İngilizce biliyordu. Derdimizi tam olarak anlatamadık. Bu nedenle tedavisi tam yapılamadı. Oradaki hastaneler Türkiye'deki gibi değil. Doğru dürüst ilgilenen olmuyor. Bir serumu bile bir saatte takıyorlar. Acımız büyük" dedi.
Türkiye'de tedavisi devam eden genç adam, babasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Türkiye'de tedavisi devam eden genç adam, babasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
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