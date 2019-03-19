Kızım kendini feda etti

Eşini katleden koca tutuklandı. Genç kadının annesi, yaşadıklarını anlattı. İstanbul'da 4 ay önce Eren Erdoğan (22) ile evlenen Fatma Erdoğan (22), eşinden gördüğü şiddet nedeniyle babaevine döndü. Genç kadın önceki gün hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi tarafından zorla otomobile bindirildi. Cani, karısını silahla kafasına ateş ederek öldürdü.
Fatma Erdoğan, henüz 22 yaşındaydı, katledildi.
Cesetle saatlerce dolaşan Eren Erdoğan, ailesinin yanına giderek durumu anlattı. Daha sonra polise teslim oldu. Katil zanlısı tutuklandı. Genç kadının annesi Kıymet Alyar, şunları söyledi: "Kızım onu gördüğü zaman tir tir titriyordu. Kesinlikle zorla arabasına bindirdi. Benimle tehdit ediyordu. 'Anneni öldürürüm' diyordu. O da bana yanaşmasın diye yavrum kendini feda etti. Onu cezaevinden müebbet hapis alsın istiyorum. Canım çok yanıyor. İçeride olduğu halde telefonundan tekrar paylaşım yapmış. Tekrar geri döneceğim demiş. Çocuklarım var ailecek korku içerisindeyiz."
Eşini hunharca öldüren Eren Erdoğan tutuklandı.
Fatma Erdoğan, henüz 22 yaşındaydı, katledildi.
Cesetle saatlerce dolaşan Eren Erdoğan, ailesinin yanına giderek durumu anlattı. Daha sonra polise teslim oldu. Katil zanlısı tutuklandı. Genç kadının annesi Kıymet Alyar, şunları söyledi: "Kızım onu gördüğü zaman tir tir titriyordu. Kesinlikle zorla arabasına bindirdi. Benimle tehdit ediyordu. 'Anneni öldürürüm' diyordu. O da bana yanaşmasın diye yavrum kendini feda etti. Onu cezaevinden müebbet hapis alsın istiyorum. Canım çok yanıyor. İçeride olduğu halde telefonundan tekrar paylaşım yapmış. Tekrar geri döneceğim demiş. Çocuklarım var ailecek korku içerisindeyiz."
Eşini hunharca öldüren Eren Erdoğan tutuklandı.
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