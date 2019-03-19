Kadın eli değdi

Uçurumun kenarındaki genci, kadın komiser ikna etti. Olay dün Antalya'da meydana geldi. Ferhat K. 40 metre yükseklikteki falezlere çıktı, intihara kalkıştı. Vatandaşlar polisi aradı. Kayalıkların ucunda hareket etmeye başlayan genç, yürekleri ağza getirdi. Bu sırada devreye Komiser Ceren girdi. Ferhat'ın yanına yaklaşarak oturan, kadın polis bir süre onunla sohbet edip derdini dinledi. Yaklaşık yarım saatlik çabanın ardından genç adam ikna edilerek uçurumun kenarından alındı. Genç adam, gazetecilerin 'Neden çıktın?' sorusuna ise 'Keyfimden' yanıtını verdi.
- Yaşam
- 19.03.2019
- Gazete
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