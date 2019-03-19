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Kadın eli değdi

’da genç adam, falezlerde a kalkıştı. Kadın komiser ikna ederek uçurumun kenarından aldı.

Kadın eli değdi
Uçurumun kenarındaki genci, kadın komiser ikna etti. Olay dün 'da meydana geldi. Ferhat K. 40 metre yükseklikteki falezlere çıktı, a kalkıştı. Vatandaşlar polisi aradı. Kayalıkların ucunda hareket etmeye başlayan genç, yürekleri ağza getirdi. Bu sırada devreye Komiser Ceren girdi. Ferhat'ın yanına yaklaşarak oturan, kadın polis bir süre onunla sohbet edip derdini dinledi. Yaklaşık yarım saatlik çabanın ardından genç adam ikna edilerek uçurumun kenarından alındı. Genç adam, gazetecilerin 'Neden çıktın?' sorusuna ise 'Keyfimden' yanıtını verdi.

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