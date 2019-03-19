Güvercine 1.2 milyon euro

Belçika'da dünyanın en pahalı güvercin satışı gerçekleştirildi. İnternet üzerinden yapılan müzayedede Armando adlı erkek bir Flaman güvercini 1 milyon 252 bin euroya alıcı buldu. Uzun mesafe yarışlarında şampiyonluğu bulunan 5 yaşındaki posta güvercini, bir Çinli tarafından alındı. Alıcının güvercinini damızlık olarak kullanacağı belirtildi.
- Yaşam
- 19.03.2019
- Gazete
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