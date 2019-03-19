Duruşma isyanı

(23), 2016 yılında F.A.(34) ile birlikte olmaya başladı. 2yıl süren ilişki boyunca çift zamanzaman ayrılık yaşadı. Son olarak2018 yılının son ayında genç kız,ilişkiyi bitirdi. Ancak,peşinibırakmadı. İddiaya göre F.A., birkez darbettiği Özen'i, Mart ayındanitibaren de ölümle tehdit etmeyebaşladı. 3 kez defa polise başvuran,Davanın ilkduruşması için 7 ay sonraya verildi.Genç kız, sosyal medya hesabından,'O güne kadar bu erkek tarafındanöldürülüp öldürülmeyeceğimi benbilmiyorum" paylaşımında bulundu.F.A.