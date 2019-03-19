Duruşma isyanı

Antalya'da İlayda Özen (23), 2016 yılında F.A. (34) ile birlikte olmaya başladı. 2 yıl süren ilişki boyunca çift zaman zaman ayrılık yaşadı. Son olarak 2018 yılının son ayında genç kız, ilişkiyi bitirdi. Ancak, F.A. peşini bırakmadı. İddiaya göre F.A., bir kez darbettiği Özen'i, Mart ayından itibaren de ölümle tehdit etmeye başladı. 3 kez defa polise başvuran, Özen son olarak savcılığa suç duyurusunda bulundu. Davanın ilk duruşması için 7 ay sonraya verildi. Genç kız, sosyal medya hesabından, 'O güne kadar bu erkek tarafından öldürülüp öldürülmeyeceğimi ben bilmiyorum" paylaşımında bulundu.
F.A.
F.A.
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