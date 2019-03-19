Çocuğumu bana göstermiyor

Eşimle evliliği yürütemedik. Ayrıldık, türlü bahaneler uyduruyor ve çocuğumu göstermiyor. Yasal olarak da hakkımı kullanamıyorum. Polisle gittim evde olduğu halde kapıyı açmadı. Kızımı bahanelerle benden soğuttuğunu düşünüyorum. Evladımı göstermemek suç değil mi?

EŞİNİZİN size çocuğunuzu göstermemesi velayet hakkının kötüye kullanılmasıdır. Çocuğunuzu mahkemenin kişisel ilişki tesisi için belirlediği günlerde icra kanalı ile çocuğunuzu teslim alabilirsiniz.

Eşinizin bu davranışına devam etmesi çocuğu size göstermemesi çocuğun velayetinin değiştirilmesine sebep olabilir. Eşinizi bu konuda uyarın, velayet konusunda talebiniz varsa velayet hakkının değiştirilmesi davası açabilir, çocuğunuzun yüksek menfaatine de uygun düşmesi halinde çocuğunuzun velayetini alabilirsiniz..



EVDEN ÇIKMAK İSTEMİYORUM

7 yıldır aynı dairede oturuyorum. Her kontrat dönümünde enflasyon zammı yapıyorduk. Sorun da olmuyordu.

Şimdi evden çıkmamı istiyor. Evden çıkmazsam dava açacağını söyledi.

Benimle yeni kontratın yok diyor.

Nasıl olur 5 yıldır zam yaparak devam ediyorduk. Ağır sözler söyledi.

Hakaret davası açacağım. Dairemde de oturmaya devam etmek istiyorum.

Dava açmak istiyorum.

EV sahibiniz kira kontratının bitiminden önce kira sözleşmesinde belirtilen şekilde kira sözleşmenizi fesh etmediyse, bu sözleşme aynı şartlarla 1 yıl daha uzamış sayılacaktır.

Dolayısıyla kira sözleşmeniz aynı koşullarla 1 kira dönemi daha uzadı.

Kira sözleşmesinden kaynaklanan sorumluluklarınızı yerine getiriyorsanız ( örneğin kirayı belirtilen sürelerde düzenli bir şekilde ödemeniz) ev sahibiniz sizin aleyhinize tahliye davası açsa dahi bu dava genel olarak reddedilecektir. Sizin kira ilişkiniz nedeniyle herhangi bir dava açmanıza gerek yoktur. Hakaret konusunda ise suç duyurusunda bulunabilir ve manevi tazminat davası açabilirsiniz.

Fakat dikkat etmeniz gereken husus suç duyurusunda bulunmak için hakaret edebi ve hakareti öğrendiğiniz tarihten itibaren 6 aylık şikayet süreniz bulunmaktadır. Bu süre hak düşürücüdür, geç kalmanız halinde savcılık kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verecektir...



​BABASINDAN NEFRET EDİYOR

Eşim beni aldattı ve boşandık. İkinci kadın davası açtım ama sonuç alamadım. Şimdi o kadın eski eşimi bırakmış. Şimdi hem beni hem de çocuğumu görmek istiyor.

Çocuğum babasından nefret ediyor ve soyadını taşımak istemiyor.

Çocuğuma kendi soyadımı verebilir miyim?

YARGITAY 2. Hukuk Dairesi'nin 09.04.2018 tarihli 2018/1306E, 2018/4719K sayılı kararıyla, çocuğun soyadını belirleme hakkının kadına tanınmamasının velayet hakkının kullanılması bakımından cinsiyete dayalı farklı bir muamele teşkil edeceğini, çocuğun soyadı değişmekle kişisel durumunun değişmeyeceğini, öncelikle gözetilmesi gereken durumun çocuğun üstün yararı olduğunu, evlilik birliğinin sona ermesi ile kendisine velayet hakkı tevdi edilen annenin kendi soyadı ile değiştirmesini engelleyici yasal bir düzenlemenin bulunmadığını belirtmiştir. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, buna bağlı olarak annenin çocuğuna kendi soyadını verebileceğine karar vermiştir..



SİZ SORUN AVUKATINIZ CEVAPLASIN / HUKUKÇU FERİDE HİLAL İMAL