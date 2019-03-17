Son sözü ‘Yeter imdat’ oldu

Yavru vatan Kıbrıs'ta 2 yıl önce yaşanan olayda, Yaşar Akdoğan, eşi Akile Nacisoy Akdoğan ile 'kıskançlık nedeniyle' tartıştı. Öfkeli koca, karısını 3'üncü kattan aşağı itti. Beton zemine çakılan talihsiz kadın hayatını kaybetti. Akdoğan, eşinin intihar ettiğini ileri sürdü. Çiftin 11 yaşındaki kızları T.A., "Annem 'yeter imdat' şeklinde bağırdı. Bağırmadan sonra birden sesi kesildi. Baba evden çıktı" dedi. Bunun üzerine zanlı gözaltına alındı. Karar duruşmasında Yaşar Akdoğan, 30 yıl hapis cezasına çarptıldı. Maktülün yakınları 'Hak yerini buldu' diye bağırdı.
- Yaşam
- 17.03.2019
- Gazete
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