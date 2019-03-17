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Ömür boyu diyet yapacak

Ömür boyu diyet yapacak
Bursa İnegöl'de yaşayan Kerim-Gülderen Gümüştekin çiftinin 3'üncü çocukları Görkem, metabolizma hastalığıyla dünyaya geldi. Gümüştekin ailesi, yaşamı boyunca proteinsiz beslenerek diyet yapmak zorunda olan Görkem için yardım istedi. Oğlu için üretilen özel ekmeği 'dan getirtmek zorunda kaldığını söyleyen baba Gümüştekin, "Eğer bir araya gelirsek, ekmeğin belediye halk fırınında üretilmesini sağlayabiliriz" dedi.

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