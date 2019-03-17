Mağdur benim

Cep telefonu için eşini öldüren adam 'kaza' dedi. Olay geçen yıl Ankara'da meydana geldi. Farnoosh Gheıbı (20), yaklaşık 2 yıl önce annesiyle birlikte İran'dan gelerek Kırıkkale'de oturan teyzesinin yanına yerleşti. Gheıbı, Ankara'da tanıştığı Binali Atik (27) ile ailesinin istememesine rağmen 1 yıl önce kaçarak evlendi. Genç kadın, 2 Aralık 2018'de, evlerine davet ettiği arkadaşı Adalet Dolaşan ve onun erkek arkadaşı Salih Tokgöz ile alkol almaya başladı. Bir süre sonra Atik geldi. Gheıbı, cep telefonunu kaybettiğini söyledi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma başladı. Öfkeli adam, pompalı tüfekle eşine bir el ateş etti. Ağır yaralanan kadın kurtarılamadı. Koca tutuklandı. Dün ise ilk duruşma görüldü. Atik, savunmasında, "Eşim bana, 'sen nasıl erkeksin, nasıl patronsun, kendi dükkanında kaybolan telefonu bulamıyorsun?' dedi. İçki bardağını suratıma fırlattı. Bunun üzerine ben de 3-4 kez tokat attım. Eşim ve arkadaşı Adalet elimdeki tüfeğe sarıldı. Üçümüz birden tüfeği çekiştirirken, normalde namlusu yere doğru olan tüfek, nasıl olduğunu anlamadım bir anda patladı ve eşim yere düştü. En çok üzülen ve mağdur olan kişi benim; ancak bu duruma düştüm" diye konuştu. Tanık Dolaşan ise salona girdiğimde kız yerde kanlar içinde yatıyordu. Salih ile evden çıkıp polis ve ambulansa haber verdik" diye konuştu. Mahkeme, çağrılmasına rağmen duruşmaya gelmeyen tanık Salih Tokgöz'ün bir sonraki celseye zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
İranlı Farnoosh Gheıbı, henüz 20 yaşındaydı. Eşi Binali Atik tarafından öldürüldü.
İranlı Farnoosh Gheıbı, henüz 20 yaşındaydı. Eşi Binali Atik tarafından öldürüldü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.