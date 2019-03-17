Kızı için iyileşti

Kırklarelİ'nde yaşayan Mustafa Yılmazoğlu (56), geçtiğimiz yıl iş için Ukrayna'da rahatsızlandı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Yılmazoğlu, tedavi altına alındı. Kolu ile bacağını oynatamayan ve konuşamayan talihsiz adam, bir yıllık tedavinin ardından yürümeyi başardı. Babasının başından hiç ayrılmayan İrem Yılmazoğlu, "Ailecek zor bir süreç yaşadık. Zor günleri birlikte atlattık" ifadesini kullandı.
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- 17.03.2019
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