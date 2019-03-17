Göz bebeğİ

Hayata 650 gram başlayan Batu, 135 günlük yaşam savaşını kazandı. Kocaeli'nde yaşayan ve 5 yıl önce evlenen Özge ve Emrah Öztürk, doğal yollarla çocuk sahibi olamayınca tüp bebek tedavisi görmeye başladı. Tedavinin ardından üçüz bebek heyecanı yaşayan Öztürk çifti, 23 haftalıkken başlayan erken doğum ile büyük panik yaşadı. Yeterince gelişemedikleri için iki bebek kurtarılamazken, 650 gram doğan Ahmet Batu ise hayata sımsıkı sarıldı. Tam 135 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören ve 2 kilo 690 grama ulaşan Batu bebek, ailesine büyük bir mutluluk yaşattı.
'SEVGiYLE iYiLEŞTi'
Bebeğini, beş ay boyunca belirli aralıklarla görebilen anne Özge Öztürk, "Zor günler geçirdik, gerçekten çok zordu. Ancak bebeğimiz iyi. Eşim, oğlum ve ben birbirimize bağlandık ve çoğu şeyi sevgimizle aştık" ifadesini kullandı. Oğlunu kucağından bırakmak istemediğini söyleyen baba Emrah Öztürk ise duygularını şöyle anlattı: "Umarım her şey güzel bir şekilde devam eder. Biz onun için koşturduk ve koşturmaya devam edeceğiz. Yaşamımız artık tamamen ona odaklı..."
'SEVGiYLE iYiLEŞTi'
Bebeğini, beş ay boyunca belirli aralıklarla görebilen anne Özge Öztürk, "Zor günler geçirdik, gerçekten çok zordu. Ancak bebeğimiz iyi. Eşim, oğlum ve ben birbirimize bağlandık ve çoğu şeyi sevgimizle aştık" ifadesini kullandı. Oğlunu kucağından bırakmak istemediğini söyleyen baba Emrah Öztürk ise duygularını şöyle anlattı: "Umarım her şey güzel bir şekilde devam eder. Biz onun için koşturduk ve koşturmaya devam edeceğiz. Yaşamımız artık tamamen ona odaklı..."
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