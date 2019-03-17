Dağ gibi ceza!

Genç kızlara dehşeti yaşatan sanıklara ceza yağdı. Olay 8 Mayıs 2018 günü Erzurum'da yaşandı. Sevcan B. (20), B.Y. (17) ve C.Ç. (24) adlı kızlara buluşma teklifinde bulundu. 2 kız, F.K.'ya ait otomobille buluşma noktasına gitti. Ancak araca, Sevcan B.'nin yanı sıra Ahmet D. (18), Eren S. (24), Sercan U. (19) ve N.Y. bindi. Ahmet D. bıçağını çıkartarak, F.K.'den aracı dağlık bölgeye sürmesini istedi. Grup, iki kızı, dedikodularını yaptıkları gerekçesiyle tekme tokat dövdü. Yerlerde sürükledi. Taciz etti. Şüpheliler tutuklandı. Karar duruşması 13 Mart'ta görüldü. Mahkeme, Eren S., Sevcan B. ve Sercan U.'yu, 12'şer yıl 6'şar ay, suça sürüklenen çocuk N.Y'yi (17) 18 yıl 10 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı. Kızlara cinsel istismarda bulunan davanın tek tutuklu Ahmet D. indirimsiz 63 yıl hapis cezasına çarptıldı.
Öfkeli gençler, kızlara acımadan vurdu. Saçından çekti, yerlerde sürükledi.
Şüpheliler, işkence anlarını saniye saniye cep telefonuna kaydetti.
Öfkeli gençler, kızlara acımadan vurdu. Saçından çekti, yerlerde sürükledi.
Şüpheliler, işkence anlarını saniye saniye cep telefonuna kaydetti.
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Hakettikleri cezayı bulmuşlar.
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