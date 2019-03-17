Çapkın çarpıldı

Van'da sosyal medya üzerinden tanıştığı kadınla buluşmaya giden F.K.'nin aracı, cep telefonu ve iş yerinin anahtarı, kendilerini polis ve kadının yakınları olarak tanıtan kişilerce, bıçak zoruyla gasp edildi. İhbar üzerine harekete emniyet güçleri, kısa sürede şüphelileri yakaları. 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
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- 17.03.2019
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