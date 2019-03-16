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Gurur duyduk

Üniversite için ’ye giden Dr. , ‘Yılın doktoru’ ödülünü aldı.

Gurur duyduk
Gastroentoloji ve Hematoloji Uzmanı Dr. , İstanbul Avusturya Lisesi'nden mezun olduktan sonra, 'nde burslu tıp eğitimi aldı. Aytaman, evliliği nedeniyle 'ye taşındı. Gazi İşleri Liman Sağlık Sistemi adlı hastanede 20 yıl çalışan ve karaciğer kanseri gazilerin tedavileriyle ilgilenen Dr. Aytaman, New York Yabancı Konsoloslar Derneği'nden yılın doktoru ödülünü aldı.

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