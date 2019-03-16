Gurur duyduk

Gastroentoloji ve Hematoloji Uzmanı Dr. Ayşe Aytaman, İstanbul Avusturya Lisesi'nden mezun olduktan sonra, Viyana Üniversitesi'nde burslu tıp eğitimi aldı. Aytaman, evliliği nedeniyle ABD'ye taşındı. Gazi İşleri New York Liman Sağlık Sistemi adlı hastanede 20 yıl çalışan ve karaciğer kanseri gazilerin tedavileriyle ilgilenen Dr. Aytaman, New York Yabancı Konsoloslar Derneği'nden yılın doktoru ödülünü aldı.
- Yaşam
- 16.03.2019
- Gazete
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