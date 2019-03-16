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En baba acı

En baba acı
Trafik kazası kurbanı genç, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Acı olay, önceki gün 'ta meydana geldi. Motosiklet süren lise öğrencisi Enes Kıtır karşı yönden gelen otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi gönderildi. Onlardan biri de Enes'in babası 'dı. Oğlunun ölümünü görev için gittiği olay yerinde öğrenen baba, sinir krizi geçirdi. Talihsiz genç için dün memleketi Kula'da cenaze töreni düzenlendi. Baba Fatih Kıtır'ı meslektaşları güçlükle teselli etti.

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