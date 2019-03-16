Trafik kazası kurbanı genç, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Acı olay, önceki gün Uşak'ta meydana geldi. Motosiklet süren lise öğrencisi Enes Kıtır karşı yönden gelen otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi gönderildi. Onlardan biri de Enes'in babası Fatih Kıtır'dı. Oğlunun ölümünü görev için gittiği olay yerinde öğrenen baba, sinir krizi geçirdi. Talihsiz genç için dün memleketi Manisa Kula'da cenaze töreni düzenlendi. Baba Fatih Kıtır'ı meslektaşları güçlükle teselli etti.
- Yaşam
- 16.03.2019
- Gazete
En baba acı
- Korkunç olay! Başlarından vurulmuş halde...
- Tarla gibi sürülen caretta caretta kumsalında yuvalar yok oldu
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