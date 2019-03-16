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Dehşet kırması!

’de genç kadın, iş görüşmesine gitmek için evden çıktı. Pitbull-doberman kırması köpeğın saldırısına uğradı.

Dehşet kırması!
İş görüşmesine giden kadın hastanelik oldu. Olay dün 'de yaşandı. 38 yaşındaki , iş görüşmesine gitti. Çıkışta pitbull-doberman kırması köpeğin saldırısına uğradı. Kaçmaya çalışan genç kadın su kanalına düştü. Görevliler tarafından hastaneye kaldırılan Anlar'ın çenesine çok sayıda dikiş atıldı. 3 gün iş göremez raporu alan Yasemin Anlar, firmadan ve İTOB'dan şikayetçi oldu. Pitbull ve dobertman gibi köpeklerin ağızlıksız bırakılmamaları gerektiğini söyleyen bir çocuk annesi kadın, "Köpeğin zincirini koparıp saldırması sonucu ne hale geldim. Ben de hayvanseverim. Evimde kedi ve köpek besledim. Bu yaradan dolayı iz kalacak. Ölebilirdim" diye konuştu.

Ceyhan TORLAK

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