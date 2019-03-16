Eski eşini öldürdüğü iddia edilen polis memuru hakim karşısına çıktı. Genç kadının yazdığı notlar mahkemeye sunuldu. İngilizce öğretmeni İmren Kandemir (27) 10 Nisan 2018 günü eski eşi Özel Harekat Polisi Burak T.'nin İstanbul Bahçelievler'deki evinde göğsünden tek kurşunla vurulmuş olarak bulundu. Genç adam eski eşinin intihar ettiğini öne sürdü. Ancak elinde barut izi çıktı. Kandemir'in ise elinde barut izine rastlanmadı. Polis memuru tutuklandı. Dün görülen duruşmada avukat Ayşe Aylin Barcın, Kandemir'in boşandıktan yazdığı notu mahkemeye sundu: "Burak'a teşekkür etmeliyim. Kaçıp giderek beni özgür kıldı, kanatlarımı tekrar geri verdi. Yoksa ben kendimi ona ve o rutubetli eve, onun köhne yaşamına zincirleyeçektim. Sanık ise kendisine iftira atıldığını belirterek beraatini istedi. Mahkeme, duruşmayı erteledi.
OSMAN ASİLTÜRK
OSMAN ASİLTÜRK
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