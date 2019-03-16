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Beni özgür kıldı

’da ’in, eski eşi tarafından öldürüldüğü iddia edildi. Genç kadının yazdığı not mahkemeye verildi: Kaçıp giderek beni özgür kıldı, kanatlarımı geri verdi.

Beni özgür kıldı
Eski eşini öldürdüğü iddia edilen polis memuru hakim karşısına çıktı. Genç kadının yazdığı notlar mahkemeye sunuldu. İngilizce öğretmeni (27) 10 Nisan 2018 günü eski eşi Özel Harekat Polisi Burak T.'nin Bahçelievler'deki evinde göğsünden tek kurşunla vurulmuş olarak bulundu. Genç adam eski eşinin intihar ettiğini öne sürdü. Ancak elinde barut izi çıktı. Kandemir'in ise elinde barut izine rastlanmadı. Polis memuru tutuklandı. Dün görülen duruşmada avukat Ayşe Aylin Barcın, Kandemir'in boşandıktan yazdığı notu mahkemeye sundu: "Burak'a teşekkür etmeliyim. Kaçıp giderek beni özgür kıldı, kanatlarımı tekrar geri verdi. Yoksa ben kendimi ona ve o rutubetli eve, onun köhne yaşamına zincirleyeçektim. Sanık ise kendisine iftira atıldığını belirterek beraatini istedi. Mahkeme, duruşmayı erteledi.

OSMAN ASİLTÜRK

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