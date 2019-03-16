Babası Gaffar!

'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla şöhret olan ve öldürülen kocasını örnek gösterip tehdit ettiği iddiasıyla 4.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Nazlı Hamarat, çocuğunun babasının bir dönem aşk yaşadığı Gaffar Aydın olduğunu söyledi. Aydın'ın duruşmaya gelmemesini eleştiren Hamarat, "Çocuğa nafaka vermemek için duruşmaya gelmedi. Bu dava benim iş hayatıma, şahsi kimliğime, 9 aylık bebeğime bir saldırıdır. Çocuğun babası davacıdır. İsterse DNA testi yaptırsın" dedi.
Bir televizyon programıyla adını duyuran Nazlı Hamarat'ın eski eşi işadamı Emir Cevdet Şaşmaz, Ukrayna'da boğazı kesilerek öldürülmüştü.
Ali OKTAY
Bir televizyon programıyla adını duyuran Nazlı Hamarat'ın eski eşi işadamı Emir Cevdet Şaşmaz, Ukrayna'da boğazı kesilerek öldürülmüştü.
Ali OKTAY
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