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50 cm için 3 kişi öldü

50 cm için 3 kişi öldü
'da Vahit Özen bir süre önce ev yaptı. Ancak evin çevre duvarının yan komşusu Fevzi Demir'e ait araziye 50 santim taştığı için iki aile arasında dün tartışma yaşandı. Özen ve Demir bıçakla yaralandı. Çıkan silahlı kavgada 'in çocukları Sedat Demir ve İshak Demir ile yeğeni Fırat Demir, hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hüseyin KAÇAR

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