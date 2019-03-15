Kurşun adres sormadı!

ateş edip yoldan geçen genci öldüren kadına ceza yağdı. Olay 2016'da Bursa'da yaşandı.ve eşiarasında, kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Kadın, pompalı tüfeği eşine ateşledi. Saçmalar, yoldan geçen'ye (16) isabet etti. Ağır yaralanan genç, kurtarılamadı.13 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Temyiz edilen kararı, İstanbul Bölge 1'inci Ceza Dairesi, cezayı az bularak, bozdu. Yeniden görülen davanın duruşmasına sanık, "Vural, bana N.D. ile sevgili olduğunu söyledi. Hamileydim. Sinirle av tüfeğini alıp kocamın arkasından dışarı çıktım. Silahı ben ateşlemedim. Beraatimi istiyorum" savunmasını tekrarladı. Mahkeme, Tanrıkulu'yu müebbet hapis cezasına çarptırdı. 20 yıla çevirdiği cezayı iyi hal indirimiyle 16 yıl 8 aya düşürdü. Adam öldürmeye tam teşebbüs suçundan