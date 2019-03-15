Kurşun adres sormadı!

Kocasına ateş edip yoldan geçen genci öldüren kadına ceza yağdı. Olay 2016'da Bursa'da yaşandı. Yaprak Tanrıkulu ve eşi Vural Tanrıkulu arasında, kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Kadın, pompalı tüfeği eşine ateşledi. Saçmalar, yoldan geçen Haktan Çete'ye (16) isabet etti. Ağır yaralanan genç, kurtarılamadı. Tanrıkulu, 13 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Temyiz edilen kararı, İstanbul Bölge 1'inci Ceza Dairesi, cezayı az bularak, bozdu. Yeniden görülen davanın duruşmasına sanık, "Vural, bana N.D. ile sevgili olduğunu söyledi. Hamileydim. Sinirle av tüfeğini alıp kocamın arkasından dışarı çıktım. Silahı ben ateşlemedim. Beraatimi istiyorum" savunmasını tekrarladı. Mahkeme, Tanrıkulu'yu müebbet hapis cezasına çarptırdı. 20 yıla çevirdiği cezayı iyi hal indirimiyle 16 yıl 8 aya düşürdü. Adam öldürmeye tam teşebbüs suçundan da 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi.
Haktan Çete, Yaprak Tanrıkulu'nun ateşlediği silahtan çıkan kurşunla can verdi.
Haktan Çete, Yaprak Tanrıkulu'nun ateşlediği silahtan çıkan kurşunla can verdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.