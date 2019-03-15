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Business Class sevkiyat

Business Class sevkiyat

İstanbul'dan Adana'ya gelen ve Kaya O. (51) ve Tugay T. (58), 5 yıldızlı bir otelde konaklayarak 2 gün boyunca gezip kebap yedi. Dönüş biletleri, Business Class olan ikili, Skunk adlı uyuşturucuyu vakumlu poşetlere koyduktan sonra valizin gizli bölümüne sakladı. Polis, tarafından yakalanan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ZİYA RAMOĞLU

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