Adana'da oturan H.A., bir süre önce C.A.A. ile nikah kıydı. Velayeti kendisinde olan oğlunu da yanına alan adam evladına bakması için bakıcı ayarladı. Ancak C.A.A, evlilikten kısa bir süre sonra üvey oğluna şiddet uygulamaya başladı. Evdeki bakıcı ise o korkunç anları videoya aldı. Şikayet üzerine Adana Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Küçük çocuk devlet korumasına alınırken, C.A.A. ise gözaltına alındı. İfadesinde çocuğu dövmediğini iddia eden C.A.A. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Görüntülerde C.A.A. karşısında korkudan titreyen küçük çocuğa, "Konuşacak mısın yoksa boğayım mı, bir daha anlat demem, kafanı vura vura kanatırım, çabuk anlat. Ben seni sokağa atmışım, sen sokakta beklemişsin, bunu da babana mı söyledin. Büyüdükçe akıllanacağın sıra zır deli oluyorsun. Ben bunu sokağa atmışım. Başka babana ne dedin, sana öyle deyince. Konuşacak mısın yoksa boğayım mı? Bir daha anlat demem kafanı vura vura kanatırım çabuk anlat" diyerek tehdit edip, boğazına sarılıyor. Kadının küçük kızı ise "Anne ona vururken bana da vurdun" diyor. C.C.A.'nın "Özür dilerim annecim" demesi dikkat çekiyor.
Görüntülerde C.A.A. karşısında korkudan titreyen küçük çocuğa, "Konuşacak mısın yoksa boğayım mı, bir daha anlat demem, kafanı vura vura kanatırım, çabuk anlat. Ben seni sokağa atmışım, sen sokakta beklemişsin, bunu da babana mı söyledin. Büyüdükçe akıllanacağın sıra zır deli oluyorsun. Ben bunu sokağa atmışım. Başka babana ne dedin, sana öyle deyince. Konuşacak mısın yoksa boğayım mı? Bir daha anlat demem kafanı vura vura kanatırım çabuk anlat" diyerek tehdit edip, boğazına sarılıyor. Kadının küçük kızı ise "Anne ona vururken bana da vurdun" diyor. C.C.A.'nın "Özür dilerim annecim" demesi dikkat çekiyor.
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