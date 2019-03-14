Eş cinayetinin ses kaydı ortaya çıktı. Olay 2018'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşandı. İbrahim Erhalk (61), boşanma aşamasında olduğu eşi, 3 çocuk annesi Nigar Tevfik Erhalk'ı (52) öldürdü. Sanığın, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanmasına ses kayıtlarının dinletilmesi ile devam edildi. Mahkemeye bilgi veren polis, Nigar Tevfik Erhalk'ın, 'eşi ile kavgasını' cep telefonuna çektiğini belirtti. Kadın ait olduğu belirtilen kayıtta, Erhalk şunları söylüyor: "Artık boşanmak istiyorum. Mutsuzum. Boşan. Mutlu bir birliktelik yaşama kararı aldım. Artık çok geç. Mutluluğu buldum. Mutlu olacağım. Sen hep kendini düşündün. Şimdi sıra bende. Mutlu olacağım. Hiçbir şeyi değiştiremezsin. Ben evli değilim. Benim için artık bir imza, başka bir şey değil. Ben, seni hiçbir zaman koca olarak görmedim. Çocukları bana düşman ediyorsun. Sen yıllarca para için yaşadın." Ses kayıtlarında İbrahim Erhalk'ın da eşine av tüfeği ile ateş ettiği ve "Beni buna mecbur ettin Nigar. Namusumu sıfır ettin. Ben hapise, sen mezara" dediği duyuluyor. Mahkeme diğer ses kayıtlarının dinlenmesi için duruşmayı 18 Mart'a erteledi.
ERKEKLERLE YAZIŞIYORDU
BAŞSAVCI Yardımcı Muavini Ahmet Varol dava ile ilgili olarak mahkemeye bilgi verdi. Mahkemede konuşan Varol, "3 çocuk sahibi çift İngiltere'de yaşıyordu. Tatil için zaman zaman Kıbrıs'a geliyorlardı. Doğancı'daki evlerinde kalıyorlardı. Sanık (İbrahim Erhalk) ifadesinde eşinin başka erkeklerle yazıştığını duyduğunu beyan etti. Sanık, eşi ile kavga ederken kasadan tüfeği aldı, kendisine sopayla karşılık veren eşini öldürdü" dedi.
ERKEKLERLE YAZIŞIYORDU
BAŞSAVCI Yardımcı Muavini Ahmet Varol dava ile ilgili olarak mahkemeye bilgi verdi. Mahkemede konuşan Varol, "3 çocuk sahibi çift İngiltere'de yaşıyordu. Tatil için zaman zaman Kıbrıs'a geliyorlardı. Doğancı'daki evlerinde kalıyorlardı. Sanık (İbrahim Erhalk) ifadesinde eşinin başka erkeklerle yazıştığını duyduğunu beyan etti. Sanık, eşi ile kavga ederken kasadan tüfeği aldı, kendisine sopayla karşılık veren eşini öldürdü" dedi.
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