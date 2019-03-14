Ben hapise sen mezara!

cinayetinin ses kaydı ortaya çıktı. Olay 2018'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşandı.(61), boşanma aşamasında olduğu eşi, 3 çocuk annesi'ı (52) öldürdü. Sanığın, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanmasına ses kayıtlarının dinletilmesi ile devam edildi. Mahkemeye bilgi veren polis, Nigar Tevfik Erhalk'ın,cep telefonuna çektiğini belirtti. Kadın ait olduğu belirtilen kayıtta, Erhalk şunları söylüyor: "Artık boşanmak istiyorum. Mutsuzum. Boşan. Mutlu bir birliktelik yaşama kararı aldım. Artık çok geç. Mutluluğu buldum. Mutlu olacağım. Sen hep kendini düşündün. Şimdi sıra bende. Mutlu olacağım. Hiçbir şeyi değiştiremezsin. Ben evli değilim. Benim için artık bir imza, başka bir şey değil. Ben, seni hiçbir zaman koca olarak görmedim.." Ses kayıtlarında İbrahim Erhalk'ın da eşine av tüfeği ile ateş ettiği ve "Beni buna mecbur ettindediği duyuluyor. Mahkeme diğer ses kayıtlarının dinlenmesi için duruşmayı 18 Mart'a erteledi.Yardımcı MuaviniAhmet Varol dava ile ilgili olarakmahkemeye bilgi verdi. Mahkemedekonuşan Varol, "3 çocuk sahibiçift İngiltere'de yaşıyordu. Tatil içinzaman zaman Kıbrıs'a geliyorlardı.Doğancı'daki evlerinde kalıyorlardı.Sanık (İbrahim Erhalk) ifadesindeeşinin başka erkeklerle yazıştığınıduyduğunu beyan etti. Sanık,eşi ile kavga ederken kasadantüfeği aldı, kendisine sopaylakarşılık veren eşiniöldürdü" dedi.