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  • 14.03.2019 09:48
  • Son Güncelleme: 14.03.2019 09:56

'da dehşeti! Çocuğun boğazını sıkıp kulağını çekti

'da bir kadının üvey oğlunun boğazını sıkıp kulağını çektiği görüntüler ortaya çıkınca çocuk devlet korumasına alındı. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Adana'da üvey anne dehşeti!

Olay merkez Çukurova ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, H.A. 2016'da D.K. adlı karısından boşandı. Erkek çocuklarının velayetini ise mahkeme babaya verdi. Baba bir süre sonra C.A.A. isimli bir kadınla evlendi. 8 yaşındaki oğlu da bu kadınla birlikte kalmaya başladı. Ancak çocuğu dövmeye başladı. Bu duruma kayıtsız kalamayan bakıcı ise çocuğa uygulanan psikolojik baskıyı ve şiddeti cep telefonuyla görüntüledi.

KONUŞACAK MISIN YOKSA BOĞAYIM MI?
Görüntülerde üvey anne çocuğa, "Ben seni sokağa atmışım, sen sokakta beklemişsin bunu da babana mı söyledin. Büyüdükçe akıllanacağın sıra zır deli oluyorsun. Ben bunu sokağa atmışım. Başka baban ne dedi sana öyle deyince. Konuşacak mısın yoksa boğayım mı? Bir daha anlat demem kafanı vura vura kanatırım çabuk anlat" diye bağırıyor.

İKİ KÜÇÜK ÇOCUK DA İZLEDİ
Çocuk korkusundan kadının karşısında kıpırdamadan durup ağlamaklı sesle kendini savunmaya çalışıyor. Bir süre böyle bekledikten sonra üvey anne çocuğun boğazına sıkıp kulağını çekiyor. Bu anlarda ise kadının iki çocuğu da olayları izliyor. Dayak yiyen çocuk ise ağlıyor. Görüntüleri çeken bakıcı daha sonra korkup kayıttan çıkıyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Bu görüntülerin ortaya çıkmasının ardından çocuk devlet korumasına alındı. Anne hakkında ise soruşturma başlatıldı. Polis merkezine götürülen üvey anne ifadesinin alınmasının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Kadının ifadesinde çocuğu darp etmediğini, korkutmak için yaptığını söylediği ileri sürüldü.

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