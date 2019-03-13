Kıl payı hayat

İstanbul Beykoz'da yaşanan kaza yürekleri ağıza getirdi. Dün iki genç, ölen yakınlarına dua etmek için mezarlığa gitti. Dualarını eden gençler, mezarlıktan ayrılmak için araçlarıyla geri gelirken 3 metrelik duvarı fark etmedi. Bir anda yere çakılan ve ters dönen araçtan çıkan gençlerin tedavisi sürüyor.
- Yaşam
- 13.03.2019
- Gazete
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