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Kıl payı hayat

Dua etmek için mezarlığa gittiler, araçlarıyla 3 metreden yere çakıldılar.

Kıl payı hayat
İstanbul Beykoz'da yaşanan kaza yürekleri ağıza getirdi. Dün iki genç, ölen yakınlarına dua etmek için mezarlığa gitti. Dualarını eden gençler, mezarlıktan ayrılmak için araçlarıyla geri gelirken 3 metrelik duvarı fark etmedi. Bir anda yere çakılan ve ters dönen araçtan çıkan gençlerin tedavisi sürüyor.

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