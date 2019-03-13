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Bizim 'Yağmur'umuz
Polis ekipleri dedektif gibi iz sürüp, vicdansız aileyi tespit etti. Yürekleri sızlatan olayın adresi 'ti. Dokuz gün önce mahalle sakinleri, İslambey Parkı'nda bank üzerine bırakılmış kız bebeği fark etti. Bebek, hastanede tedavi altına alınırken güvenlik güçleri küçük yavrunun anne babasının bulunması için harekete geçti. Tam 700 saatlik güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüphelilerin uyruklu A.Y. (38) ve H.Ö. (33) olduğunu belirledi. Zanlılar, ifadelerinin ardından salıverildi. Devlet korumasına alınan bebeğe ise Yağmur ismi verildi.

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