Saatler ileri alınacak mı, saatler ne zaman ileri alınıyor? Gibi sorular yaz ayının yaklaşmasıyla beraber yine konuşulmaya başlandı.

Önceki senelere baktığımızda Mart ayında saatler bir saat ileri alınıyordu. Yaz saati uygulaması devam ediyor ve vatandaşlar saatler ileri alınacak mı? Diye soruyor. Yaz saati uygulaması (YSU) herhangi bir ülkede veya bölgede gün ışığından, sabahları daha az, öğleden sonra daha çok yararlanmak üzere, periyodik olarak, saatlerin belirli bir miktarda değiştirilmesidir.

SAATLER İLERİ ALINACAK MI?

Türkiye'de yaz saati uygulaması 2016'dan bu yana devam ettiği için saatler bir saat ileri alınmıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın, Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla yaz saati uygulaması her sene yıl boyu sürdürülecek

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANMIŞTI

Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta uygulanan ileri saat uygulamasının devam ettirilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı kararıyla, gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulaması her sene, yıl boyu sürdürülecek. Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararında, gün ışığından daha fazla yararlanmak için bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulamasının (tüm yıl yaz saati, GMT 3) her sene, yıl boyu sürdürülmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Kararla, yaz saati uygulanması hakkındaki 23 Ekim 2017 tarihli ve 2017/10921 sayılı Bakanlar Kurulu kararının da yürürlükten kaldırıldığı kaydedildi.

Söz konusu kararın yürürlüğe konulmasına, 697 sayılı "Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanun"un 2'nci maddesi gereğince karar verildi.

ABD ve Türkiye arasındaki saat farkı 1 saat azaldı

ABD 10 Mart Pazar günü yaz saati uygulamasına geçti. Türkiye ile ABD arasındaki saat farkı 1 saat azaldı.

ABD'de ülke genelinde yarın yerel saatle 02.00'de saatler, 1 saat ileri alınacak ve böylece ülkenin "Doğu Yakası Zaman Dilimi"nde bulunan Washington DC, New York, New Jersey, Boston, Philadelphia, Miami ve Atlanta ile Türkiye arasındaki saat farkı 8'den 7'ye inecek.

"Merkez Zaman Dilimi"ndeki Chicago, Houston, San Antonio, Dallas, New Orleans, Memphis, Kansas City, Minneapolis kentleri ile Türkiye arasındaki saat farkı da 9 yerine 8 olacak.

"Dağlık Zaman Dilimi"nde yer alan Albuquerque, Denver, Salt Lake City şehirleri ile Türkiye arasındaki saat farkı 10'dan 9'a düşecek.

"Pasifik Zaman Dilimi" kapsamındaki Phoenix, Las Vegas, San Diego, Los Angeles, San Francisco, Portland ve Seattle kentleri ile Türkiye arasındaki fark ise 11'den 10 saate inecek.

ABD'nin Alaska eyaleti ile Türkiye arasındaki saat farkı 12'den 11'e, Hawaii eyaleti ile Türkiye arasındaki saat farkı da 14'ten 13'e düşecek.

Söz konusu yeni saat farkları, ABD'de yaz saati uygulamasının sona ereceği 3 Kasım 2019'a kadar sürecek.

YAZ SAATİ UYGULAMASI NEDİR?

Yaz saati uygulaması (YSU) herhangi bir ülkede veya bölgede gün ışığından, sabahları daha az, öğleden sonra daha çok yararlanmak üzere, periyodik olarak, saatlerin belirli bir miktarda değiştirilmesidir. Genellikle, bu uygulama kapsamında saatler ilkbahar başlangıcında bir saat ileri, sonbaharda ise bir saat geri alınır. Çağdaş yaz saati uygulaması ilk defa 1895 yılında Yeni Zelandalı bir böcekbilimci olan George Vernon Hudson tarafından önerildi. O günden sonra birçok ülke bu uygulamayı benimseyerek kullanmaya başladı. Bununla birlikte, yaz saati uygulamaları ülkeler arasında farklılık gösterebilir.