İş adamı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve arkadaşlarını Dubai'den İstanbul'a getiren uçak geçtiğimiz yıl 11 Mart'ta İran'da düşmüştü. Kazada 3'ü mürettebat 11 kişi hayatını kaybetmişti. Ailesi, dostları ve 14 Nisan'da evleneceği Murat Gezer, yaşadıkları büyük acıyla kahrolmuştu. Gezer nişanlısı Mina Başaran'ın ölümünün birinci yılında gazetelere duygusal bir ilan verdi.
Hala unutamadığı nişanlısı için "Mina'm... Minik kalpli meleğim... Bugün sen gideli birinci senemiz. Sen, yerine birini koyamadığım gururum, bir tanecik meleğimsin. Bana yaşattığın tüm güzellikler ve anılar için sana minnettarım... Murty'n" yazdı. Benzer bir ilan da Başaran Ailesi yayınlayarak "Hep içimizdesin, hep bizimlesin" mesajını paylaştı. Bu arada kazasının birinci yılı dolmasına rağmen kaptan pilot Beril Gebeş'in cenazesi ise hala bulunamadı. Öğrencileri ve ailesi de pilot Melike Kuvvet'in mezarı başında gözyaşı döktü. Bu arada Mina Başaran'ın ailesi ve nişanlısı Murat Gezer, dün Göktürk'teki mezarı başında saat 17.00'de bir anma töreni düzenledi. Başaran Ailesi ile bağlarını hiç koparmayan, hatta daha da güçlendiren Gezer'in tören sırasında ayakta zor durduğu gözlendi.
Baba Hüseyin Başaran, Göktürk'te kızının mezarı başında ayakta zor durdu.
Murat Gezer, nişanlısı için gözyaşı döktü.
Hala unutamadığı nişanlısı için "Mina'm... Minik kalpli meleğim... Bugün sen gideli birinci senemiz. Sen, yerine birini koyamadığım gururum, bir tanecik meleğimsin. Bana yaşattığın tüm güzellikler ve anılar için sana minnettarım... Murty'n" yazdı. Benzer bir ilan da Başaran Ailesi yayınlayarak "Hep içimizdesin, hep bizimlesin" mesajını paylaştı. Bu arada kazasının birinci yılı dolmasına rağmen kaptan pilot Beril Gebeş'in cenazesi ise hala bulunamadı. Öğrencileri ve ailesi de pilot Melike Kuvvet'in mezarı başında gözyaşı döktü. Bu arada Mina Başaran'ın ailesi ve nişanlısı Murat Gezer, dün Göktürk'teki mezarı başında saat 17.00'de bir anma töreni düzenledi. Başaran Ailesi ile bağlarını hiç koparmayan, hatta daha da güçlendiren Gezer'in tören sırasında ayakta zor durduğu gözlendi.
Baba Hüseyin Başaran, Göktürk'te kızının mezarı başında ayakta zor durdu.
Murat Gezer, nişanlısı için gözyaşı döktü.
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