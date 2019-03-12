Gebze Halkalı Marmaray tren hattı son dakika haberleri ücret tarifesi! Gebze Halkalı tren istasyon hattı durakları istasyonları

Son Dakika Haberleri: Gebze - Halkalı Marmaray trefn istasyon hattı Başkan Erdoğan tarafından açıldı ve İstanbul'un hizmetine sunuldu. Gebze - Halkalı Marmaray hattının günde 1 milyon 700 bin yolcu taşıyacağını açıklayan Başkan Erdoğan, trenin ilk seferinde de makinist koltuğuna oturdu. İstanbullu için büyük bir kolaylık olacak olan Gebze - Halkalı Marmaray hattı ile ilgili pek çok soruda merak ediliyor. Bu bağlamda ücret tarifesi merek ediliyor. Fakat ücret tarifesi ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. 6 Mart tarihinde TCDD tarafından yapılan açıklamada, "Yakın bir tarihte hizmete alınacak olan Gebze-Halkalı kent içi Marmaray hattımızda ücret belirleme çalışmalarımız devam etmekte olup sonuçlanmasını müteakip

siz sayın yolcularımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır." denilmişti.

Başkan Erdoğan'dan Halkalı-Gebze banliyö hattı açılışında önemli açıklamalar

Gebze - Halkalı Marmaray hattı açıldı. Günde 1 milyon yolcunun taşınması planlanan hattın açılışında Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Londra'dan Pekin'e kadar Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayacak dev projenin en önemli ayağı olan Gebze - Halkalı Marmaray hattının günde 1 milyon 700 bin yolcu taşıyacağını açıklayan Erdoğan, trenin ilk seferinde de makinist koltuğuna oturdu.

Gebze - Halkalı Marmaray hattı açılıyor. Günde 1 milyon yolcunun taşınması planlanan hattın açılışında Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Trenin ilk seferinde makinist koltuğuna oturan Başkan Erdoğan, güzergah üzerindeki vatandaşları da sık sık selamladı..

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlar;

İstanbul'un en işlek ve trafik yoğunluğu en çok olan bu hat tek yönde 75 bin, günde ise 1 milyon 700 bin yolcu taşıyacak. Normalde ancak 100 bin araçla taşınabilecek yolcuyu bu banliyö hattımız tek başına taşıyacak. Toplamda Marmaray ile birlikte 43 istasyondan oluşan bu hat diğer hatlarla entegrasyonuyla İstanbul trafiğinde rahatlamaya yol açacak. Bu hatta çalışacak 440 araçtan 300'ünün ülkemizde üretilmiş olmasıyla da iftihar ediyoruz.Eskiden tren hatları Haydarpaşa'ya kadar gidiyordu. Biz Marmaray'ı inşa ederek iki tren hattını birleştirdik.

Gebze-Halkalı banliyö tren hattı İstanbullulara net 1 saat 10 dakika kazandıracak. İstanbul'un en işlek ve dolayısıyla trafik yoğunluğu en çok olan bu hat saatte tek yönde 75 bin, günde ise 1 milyon 700 bin yolcu taşıyacak. Normalde ancak 100 bin araçla taşınabilecek yolcuyu, bu banliyö tren hattımız tek başına gidecekleri yerlere ulaştıracak.

8,5 MİLYAR LİRA HARCANDI

Yaklaşık 8,5 milyar lira harcanan hattın şehrimize kazandırılmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bu hatla birlikte İstanbul'un 170 km olan raylı sistem uzunluğu 233 kilometreye çıkıyor.

HEDEFİMİZ 1100 KİLOMETREYE ULAŞMAKTIR

1994 yılında şehrimizin ulaşım sorunun çözümünün raylı sistemden geçtiğini görmüştük. Osmanlı döneminde Karaköy-Beyoğlu arasında yapılan tünel dünyanın en eski 2'nci metrosudur. Ancak daha sonraki yöneticiler İstanbul'u ulaşımda bir batağa saplamıştır. Taksim-4.Levent arasındaki metroyu kurmaya başladık. İlk metro hattını 2000 yılında hizmete aldık. Bugün 233 kilometreye kadar çıkardık. Hedefimiz ilk etapta 500, sonra 1100 kilometreye ulaşmaktır.

İSTANBUL'U FARKLI BİR ŞEKİLDE AYAĞA KALDIRACAĞIZ

Bu kardeşiniz 4,5 yıl ülkenin Cumhurbaşkanı. Burada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım, ilçelerde de tüm belediye başkanlarıyla el ele vereceğiz ve İstanbul'u farklı bir şekilde ayağa kaldıracağız. 1994'te İstanbul'a büyükşehir belediye başkanı oldum. O zaman Kartal'ın durumu neydi? Çöp, çukur, çamur var mıydı? Sokak aralarında asfalt var mıydı, parke vs var mıydı? Kartal'ı bugünkü haline o gün getirdik. Bu hızlı gidişi maalesef devam ettiremedik.

Her yerde CHP'nin belediyeciliği bu. Çöp, çukur, çamur. Kartal'da da buydu. Sonra biz ele aldık, önce çöpten ilçelerimizi kurtardık. Hatırlayın ben İstanbul'u CHP belediyesinden aldım. Ve Ümraniye'deki patlamayı biliyorsunuz değil mi? O patlamada 39 vatandaşımız öldü. Hesabını verdi mi CHP? Yok. Veremez mümkün değil. Çünkü bunların hayatları hep bunların üzerine kurulu. Yalan-iftira. Bana da bir iftira yine attı. Tutturdu Man Adası diye bir şey. Tabi dava açıldı, ilk derece mahkemeyi kazandık. 2,5 milyon; şimdi yargıda bunu onayladığı anda gelen parayı nereye vereceğim? Mehmetçik Vakfı'na…

GEBZE HALKALI HATTI ÜCRET TARİFESİ NEDİR?

Ücret tarifesi ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. 6 Mart tarihinde TCDD tarafından yapılan açıklamada, "Yakın bir tarihte hizmete alınacak olan Gebze-Halkalı kent içi Marmaray hattımızda ücret belirleme çalışmalarımız devam etmekte olup sonuçlanmasını müteakip

siz sayın yolcularımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır." denilmişti.

YOLCULUK SÜRESİ NE KADAR OLACAK?

Hat, eskiden 185 dakika olan 76 km'lik Gebze-Halkalı arasındaki yolu 115 dakikaya indirecek. Gebze-Halkalı arasında aktarmasız gitme imkanı bulan vatandaşlar, 1 saat 10 dakika zaman kazanacak.

İki hat arasındaki mesafeyi 185 dakikadan 115 dakikaya düşürecek olan proje kapsamında tüm altyapı ve istasyonlar yeniden inşa edildi.

Söz konusu hatta 2 viyadük, 27 karayolu, 29 yaya alt geçidi, 21 karayolu, 12 yaya üst geçidi, 19 nehir geçiş köprüsü ve 60 menfez olmak üzere 170 sanat yapısı yeniden yapıldı.

Pendik'ten Londra'ya kadar kesintisiz demir yolu hattı

Hattın hizmete açılmasıyla birlikte yolcular, 76 kilometrelik güzergahı 115 dakikada geçebilecek. Üsküdar-Sirkeci arası 4 dakikaya, Ayrılıkçeşme-Kazlıçeşme arası 13,5 dakikaya, Söğütlüçeşme-Yenikapı arası 12 dakikaya, Bostancı-Bakırköy arası 37 dakikaya inecek.

Gebze, Pendik, Maltepe, Bostancı, Söğütlüçeşme, Haydarpaşa, Bakırköy ve Halkalı istasyonlarında yüksek hızlı tren de durabilecek. Yük trenleri ise Pendik'ten Londra'ya kadar kesintisiz demir yolu hattı ile bağlanmış olacak.

Hattın hizmete açılmasıyla tek yönde saatte 75 bin, günlük toplamda ise 1,2 milyon yolcu taşınacak. Ayrıca Boğaz'da hizmet veren mevcut köprülerdeki trafik sıkışıklığına da önemli bir katkı sağlanacak.

440 aracın 300 tanesi Türkiye'de imal edildi

Deneme sürüşlerinin perderpey gerçekleştirildiği ve 1 milyar 394 milyon 460 bin 173 avro maliyeti olan proje hayata geçirilirken, söz konusu güzergahta bulunan sanat yapıları ve tarihi eserlerin korunması noktasında titizlik gösterildi.

Karabük'te imal edilen yerli rayların da kullanıldığı Gebze-Halkalı Marmaray Hattı'nda kullanılacak 440 aracın 300 tanesi Türkiye'de imal edildi.

Saatte 28 sefer yapılması planlanan hattaki 43 istasyonun 7 tanesinde ana hat trenleri ve yüksek hızlı trenler de duracak.

HALKALI GEBZE HATTI DURAKLARI

Proje hayata geçtiğinde Halkalı istasyonundan Halkalı-İstanbul Yeni Havalimanı metrosuna, Halkalı'dan Yenikapı-Kirazlı-Halkalı hattına, Küçükçekmece'den Yenikapı-İncirli-Sefaköy-Beylikdüzü diye de adlandırılan Yenikapı-Hacıosman hattına, Ataköy'den İkitelli-Ataköy hattına, Bakırköy'den Bakırköy-İDO-Kirazlı-Başakşehir hattına, Söğütlüçeşme'den Üç Katlı Büyük İstanbul Tüneli'ne ve onun raylı sistemine, Göztepe'den Göztepe-Ümraniye-Ataşehir hattına, Bostancı'dan Bostancı-Dudullu hattına, Pendik'ten Pendik-Sabiha Gökçen hattına, Tuzla'dan Kadıköy-Kartal-Tavşantepe hattına entegre olunacak.

Banliyö hattı ayrıca Yenikapı'dan Taksim-Hacıosman-Levent metro hattına, Sirkeci'den Bağcılar-Kabataş tramvay hattına, Üsküdar'dan Üsküdar-Sultanbeyli hattına, Ayrılık Çeşmesi'nden Kadıköy-Kartal-Tavşantepe hattına bağlanacak.

YENİ TREN HATTININ ENTEGRE OLACAĞI HATLAR

Halkalı istasyonunda M1B Yenikapı-Halkalı metro hattı ile,

Ataköy istasyonunda M9 İkitelli-Ataköy metro hattı ile,

Bakırköy istasyonunda M3 Bakırköy-Başakşehir metro hattı ile,

Yenikapı istasyonunda M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı,

M1B Yenikapı-Kirazlı ve M2 Yenikapı-Hacıosman metro hatları ile,

Sirkeci istasyonunda T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattı ve denizyolları ile,

Ayrılık Çeşmesi istasyonunda M4 Kadıköy-Tuzla metro hattı ile,

Üsküdar istasyonunda M5 Üsküdar-Çekmeköy metro hattı ile,

Göztepe istasyonunda M12 Göztepe-Ümraniye metro hattı ile,

Bostancı istasyonunda M8 Bostancı-Dudullu metro hattı ile,

Pendik istasyonunda M10 Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı ile,

İçmeler istasyonunda M4 Kadıköy-Tuzla metro hattı

HATTA BULUNAN İSTASYONLAR

Gebze-Halkalı hattında toplam 41 istasyon bulunuyor. İşte hattın güzergahı; Halkalı, Mustafa kemal, Küçükçekmece, Florya, Yeşilköy, Yeşilyurt, Ataköy,Bakırköy, Yenimahalle, Zeytinburnu, Kazlıçeşme, Yenikapı, Sirkeci, Üsküdar, İbrahimağa, Söğütlüçeşme, Feneryolu,Göztepe, Erenköy, Suadiye, Bostancı, Küçükyalı, İdealtepe, Süreyya Plajı, Maltepe, Cevizli, Atalar, Başak, Kartal, Yunus, Pendik, Kaynarca, Tersane, Güzelyalı, Aydıntepe, İçmeler, Tuzla, Çayırova, Fatih, Osmangazi, Gebze