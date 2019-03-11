Polis Özel Harekat, emniyet Genel Müdürlüğünün en etkili ve nitelikli silahlı gücü konumundadır. Özel harekatçıların amacı banka soygunları , bölücü terör örgütlerinin eylemleri , kaçırılma , rehine kurtarma gibi olağan dışı harekat gerektiren vakalara müdahale etmektir. PÖH için hangi olayın nerede olduğunun pek bir önemi yoktur. Çünkü PÖH Timleri her türlü saha ve hava şartlarına nazaran sıkıntılı ve etkili bir öğrenimden geçmektedirler. Bu yüzdendir ki Polis Özel Harekat için emniyet Genel Müdürlüğünün en etkili ve nitelikli tabanca gücü diyoruz. Binlerce hanım erkek gencimizin hayallerini süsleyen Polis Özel Harekat birimi için her yıl düzenli alımlar yapılmaktadır. Peki Polis Özel Harekat (PÖH) nasıl olunur? 2019 PÖH başvuru şartları ve detayları nedir?

2019 PÖH ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

2019 yılında PÖH alımı olup olmayacağı konusunda kesin bir bilgi yok. Ancak önümüzdeki yıl 35 bin polis alımı yapılacak. PAEM ile POMEM 'i düştüğümüzde POMEM alımı için 30 binlik alım kalıyor. Bu alımda da 20 bin polis memuru , 10 bin PÖH alımı olması bekleniyor.

PÖH yaş şartı kaçtır?

18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 28 yaşından gün almamış olanlar Polis Özel Harekat başvurusunda bulunabilirler.

2017 PÖH Yaş Şartı: 31 Aralık 1990 ve sonrasında doğanlar, 18 yaşını tamamlamış olmak şartıyla Polis Özel Harekat alımlarına başvurabilirler.

2018 PÖH Yaş Şartı: 31 Aralık 1991 ve sonrasında doğanlar, 18 yaşını tamamlamış olmak şartıyla Polis Özel Harekat alımlarına başvurabilirler.

ÖZEL HAREKATÇI NASIL OLUNUR?

Öncelikle polis olabilmek için Polis Meslek Yüksekokulu yani PMYO'na katılmanız gerekmektedir. Lise ve dengi bir okuldan mezun olan bunun yanında gerekli başvuru şartlarını sağlayan kimseler alım olduğu sürece PMYO okuyabilmektedir. Daha sonra ise aynı tıpta olduğu gibi polislik mesleğinde de branş seçebilir ve o alana yönelebilirsiniz. Özel harekat polisi olmak için iki farklı yöntem bulunmaktadır. PMYO öğrencisi iken seçiminizi özel harekat polisi olmak istiyorum şeklinde yapabilir ya da kadrodayken ve başka bir birimde görev yapmakta iken gerekli şartları sağlamanız durumunda müracaatınızı polis özel harekat olmak istiyorum şeklinde belirtmeniz durumlarında özel harekatçı olabilirsiniz. Peki ama nasıl? Öncelikle 671 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile özel harekat polisi olma şartlarında bazı değişikliklere gidildiğini belirtmek isteriz.

POMEM ve PÖH İçin Adaylardan Yaş Talebi!

Emniyet Genel Müdürlüğü kapsamında binlerce aday tarafından Polis Özel Harekat alımlarının yapılması bekleniyor. Bunun yayında POMEM alımlarının yapılması da adaylar tarafında bekleniyor. Adaylar bu alımlar için taleplerinin gündeme getirilmesini istiyor. Bundan önceki PÖH alımlarında açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaş şartı hakkında düzenleme yaptıklarını belirterek yaş şartında 1 Ocak'ı esas alacaklarını vurgulamıştı. Peki adayların talepleri yerini bulacak mı?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarında 10 bin kişi için 280 bin kişi başvurdu. Yaş 28 idi. Biz 30 yaptık. Yaş olarak 1 Ocak'ı esas alacağız ifadelerine yer vermişti. Süleyman Soylu bundan önce yaptığı açıklamalarda gençlerin özel harekata çok ilgi gösterdiğini 10 bin özel harekat alımı için 280 bin kişinin başvurduğunu açıklamıştı. Bunun yanında Süleyman Soylu kadın özel harekat alımlarının da olacağını belirtti. Adaylar ise yaş şartı taleplerinin gündeme gelmesini istiyor. Adaylar Polis Özel Harekat ve POMEM alımlarında yaş şartının 1 Ocak esas alınarak 32 yaşını doldurmamış olmak şeklinde olmasını talep ediyorlar ve seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Şu ana kadar adayların talepleri ile ilgili bir gelişme meydana gelmiş değil.

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- Önlisans, lisans mezunları ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilir, (Yabancı Ülkeden alınan önlisans, lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte kabul edilecektir.)

- KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2016 veya 2017 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (70,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

- Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocukları için 2016 veya 2017 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (56,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

- 30 yaşından gün almamış olmak,

- Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

- Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak, Söz konusu yönetmeliğin ilgili maddelerinde POMEM'lere alınacak öğrencilerin boy ve kilo şartları aşağıda belirtilmiş, diğer hususlar için Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğini inceleyiniz. "Liselerden Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Okul lisans programına, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ve Polis Meslek Yüksek Okulu Ön Lisans programına alınacak öğrencilerin boyları en az erkeklerde 167 cm, kadınlarda 162 cm olacaktır." "Liselerden Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Okul lisans programına, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ve Polis Meslek Yüksek Okulu Ön lisans programına alınacak öğrencilerin; herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle indeksi 18.00 (dahil) ile 27.00 (dahil) arasında olanlar öğrenciliğe kabul edilir."

- 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

- Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

- Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak, (sınav başvuru dilekçesinin ilgili bölümüne aday kendi el yazısı ile durumunu belirtecektir.)

- Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

- Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

- Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

- Erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibariyle 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre silahaltında bulunmamak