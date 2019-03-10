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Sevgi kazandı!

’da, 40 günlük anne, meme ine yakalandı. Hastalığı, kızının sevgisiyle atlattı...

Sevgi kazandı!
Kansere yakalanan yeni anne, çocuğunun sevgisi, ailesinin desteğiyle hastalığı yendi. 'da yaşayan Nurşen Bütüner Işık (37), 1.5 yıl önce ilk çocuğu Melisa'ya hamile kaldı. Göğsünde kitle fark etti, hastaneye gitti. Bebeği dünyaya geldikten 40 gün sonra meme ine yakalandığını öğrendi. Işık, ameliyat masasına yattı. Çocuğunu emziremeyen genç kadın, hem kemoterapi sürecini sırtladı, eşinin ve minik kızının desteğiyle hastalığı atlattı. Işık şunları söyledi: "Eşim, ailesi ve kendi ailem bana çok destek oldu. Çocuğum bu süreçte benim hep destekçimdi. Onun bir gülüşü, Doktoruma teşekkür ediyorum. Acısı ve tatlısıyla o süreci atlattığıma şükrediyorum. "

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