Ankara'da yaşayan ve fen bilgisi öğretmeni Zehra Yıldız, tropikal iklimde yaşayan egzotik bir kertenkele türü olan ve adını "Şinasi" koyduğu iguana ile 10 yıldır birlikte yaşıyor. İguana besleme fikrinin, üniversite yıllarında öğrenci evinde, arkadaşlarıyla beraber hayatlarına renk gelmesi için bir evcil hayvan besleme düşüncesiyle doğduğunu söyleyen Yıldız, "Şinasi'nin yemek yediği saat belli, zaten aynı zamanda uyuyoruz ve aynı zamanda uyanıyoruz" dedi.
- Yaşam
- 10.03.2019
- Gazete
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