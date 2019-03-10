Bugünkü
Takvim

Ankara'da yaşayan ve fen bilgisi öğretmeni Zehra Yıldız, tropikal iklimde yaşayan egzotik bir kertenkele türü olan ve adını "Şinasi" koyduğu ile 10 yıldır birlikte yaşıyor. İguana besleme fikrinin, üniversite yıllarında öğrenci evinde, arkadaşlarıyla beraber hayatlarına renk gelmesi için bir evcil hayvan besleme düşüncesiyle doğduğunu söyleyen Yıldız, "'nin yemek yediği saat belli, zaten aynı zamanda uyuyoruz ve aynı zamanda uyanıyoruz" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam Haberleriİguana Şinasi
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri