Her hafta çarşamba ve cumartesi günleri çekilen Sayısal Loto'da bu hafta kazanan talihli numaralar belli oldu. Milli Piyango İdaresi çekiliş sonuçları noter huzurunda yaparak açıkladı. 9 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçları şimdi birçok kişi tarafından araştırılıyor. Milli Piyango İdaresi tarafından çekiliş saat 21.15'te yapıldı. İşte bu haftanın şanslı numaraları...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (9 MART 2019)

Sayısal Loto çekiliş sonucu: 8 - 18 - 29 - 43 - 45 - 49

SAYISAL LOTO NEDİR?

Sayısal Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, 1 ile 49 sayı dizisi içerisinden çekiliş ile belirlenecek olan 3, 4, 5 ve 6 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan bir şans oyunudur. Katılımcılar 6 bilmesi ile birlikte büyük ikramiyeye sahip olacaklardır. 3 bilenler ise en az tutarda ikramiyeyi alacaklardır. Kazanılan tutarlar sayısal loto çekilişinin gerçekleşmesinin ardından katılım oranı ve talihli sayısına göre açıklanmaktadır.

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?



Sayısal Loto'da toplam 8 tane kolon bulunuyor. Kolonların içerisinde 1'den, 49'a kadar sayılar bulunmaktadır. Her kolonda 6 adet sayı seçmeniz ve kalem ile işaretlemeniz gerekmektedir.