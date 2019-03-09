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  • Son Güncelleme: 09.03.2019 21:19

sonuçları! MPİ 9 Mart sorgulama...

'da heyecanlı bekleyiş sona erdi. Her hafta çarşamba ve cumartesi günleri Milli Piyango İdaresi tarafından çekilen açıklandı. İşte MPİ 9 Mart sorgulama...

9 Mart Sayısal Loto sonuçları açıklandı

Her hafta çarşamba ve cumartesi günleri çekilen 'da bu hafta kazanan talihli numaralar belli oldu. Milli Piyango İdaresi çekiliş sonuçları noter huzurunda yaparak açıkladı. 9 Mart şimdi birçok kişi tarafından araştırılıyor. Milli Piyango İdaresi tarafından çekiliş saat 21.15'te yapıldı. İşte bu haftanın şanslı numaraları...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (9 MART 2019)

Sayısal Loto çekiliş sonucu: 8 - 18 - 29 - 43 - 45 - 49

SAYISAL LOTO NEDİR?

Sayısal Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, 1 ile 49 sayı dizisi içerisinden çekiliş ile belirlenecek olan 3, 4, 5 ve 6 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan bir şans oyunudur. Katılımcılar 6 bilmesi ile birlikte büyük ikramiyeye sahip olacaklardır. 3 bilenler ise en az tutarda ikramiyeyi alacaklardır. Kazanılan tutarlar sayısal loto çekilişinin gerçekleşmesinin ardından katılım oranı ve talihli sayısına göre açıklanmaktadır.

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Sayısal Loto'da toplam 8 tane kolon bulunuyor. Kolonların içerisinde 1'den, 49'a kadar sayılar bulunmaktadır. Her kolonda 6 adet sayı seçmeniz ve kalem ile işaretlemeniz gerekmektedir.

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