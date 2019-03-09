Mersin'de önceki gün meydana gelen olayda, Erdal Ç.'nin kullandığı otomobilde bulunan Rabia Demir, bir anda kapıyı açıp, atladı. Sürücü ise kaçtı. Ağır yaralanan talihsiz kadın ise hastaneye kaldırıldı. Şüpheli polis tarafından kısa sürede yakalandı. Erdal Ç. tutuklandı. Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Demir, dün hayatını kaybetti.