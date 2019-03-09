Ankara'da Cemil Iğdız, önceki gün hayatını kaybetti. Cenazesi, Ordu'ya götürüldü. Yakınları Iğdız'ı toprağa vermek istedi. Bu sırada mezarlığa jandarma geldi. Mezarlık çevredesindeki tarihi yapılar nedeniyle defne izin vermedi. Durumdan habersiz olan aile ve görevliler arasında tartışma çıktı. Cenaze geçici olarak toprağa gömüldü.
Jandarma ekipleri, olayla ilgili tutanak tuttu.
Jandarma ekipleri, olayla ilgili tutanak tuttu.
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