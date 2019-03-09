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'da hayatını kaybeden isimli şahsın cenazesi geçici olarak toprağa gömüldü

Mezarında misafir
Ankara'da Cemil Iğdız, önceki gün hayatını kaybetti. Cenazesi, 'ya götürüldü. Yakınları Iğdız'ı toprağa vermek istedi. Bu sırada mezarlığa jandarma geldi. Mezarlık çevredesindeki tarihi yapılar nedeniyle defne izin vermedi. Durumdan habersiz olan aile ve görevliler arasında tartışma çıktı. Cenaze geçici olarak toprağa gömüldü.
Jandarma ekipleri, olayla ilgili tutanak tuttu.

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