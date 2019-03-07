Tunçeller’in acı günü

Gazeteci, yazar ve bireysel gelişim uzmanı Melda Tunçel'in babası emekli Emniyet Müdürü Yüksel Tunçel, dün sabah hayatını kaybetti. Bir süredir pankreas kanseri tedavisi gören Tunçel, İngiltere Birleşik Krallık Scotland Yard ve Fransız Polis Akademileri ile yaptığı çalışmalardan dolayı Türk Polis Teşkilatı adına ödüller almıştı. Tunçel'in cenazesi bugün öğle namazını takiben Karacaahmet Şakirin Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Karacaahmet aile mezarlığında toprağa verilecek.



MEVLÜT YÜKSEL