Sivas Kangal'a bağlı 100 haneli Aktepe köyünde kış aylarında 250, yaz aylarında 500 kişi yaşıyor. Ancak yıllardır bölge sakinlerinin telefonları çekmiyor. Dağda, bayırda ve çatılarda sinyal arayan vatandaşlar, bir an önce bölgeye verici kurulmasını istiyor. Köyde yaşayan Fatih Işık, "Sıkıntı çekiyoruz. Köylüler olarak da buraya iki isim verdik. Biri 'Depocell' diğeri de 'Tepecell" diyor.
- Yaşam
- 07.03.2019
- Gazete
Tepecell!
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